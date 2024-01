Nashik Crime News : सिनेमास्टाईल पाठलागाने गोरक्षकानी पकडले वाहन

Nashik Crime News : प्राणीमात्र संघटनेने सिनेस्टाईल पाठलाग करीत आराईजवळ गोरक्षकांनी वाहन पकडले.

हे गोवंश हत्येसाठी मालेगावकडे वाहतूक करताना पहाटे चारच्या सुमारास आराई येथे गावाशेजारी गोरक्षकांपासून बचाव करताना वाहन रात्रीच्या अंधारात तारेचे कंपाऊंड तोडत अपघातग्रस्त झाल्याने गोरक्षकांना ते पकडण्यात यश आले. (vehicle was caught by cow guards in cinema style chase nashik crime news)