Nashik Crime : तालुक्यातील वणी कसबे गावातून दुचाकी चोरताना सीसीटीव्हीत कैद झालेल्या चोरट्याचा व्हिडिओ व्हायरल होताच, ‘आपण पकडले जाऊ’ या भीतीमुळे चोरीची दुचाकी सोडून चोरटा परागंदा झाला. (video went viral and due to fear thieves abandoned bike and ran away Nashik Crime)

वणी-कळवण रस्त्यावरील तुळजाई अॕग्रो दुकानासमोरून दिवसा भगवान भिका हडस (रा. वणी कसबे) यांची दुचाकी चोरट्याने लांबवली.

याबाबत वणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली होती. दुकानाच्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची पोलिसांनी तपासणी केली असता, पिवळ्या रंगाचा शर्ट व काळ्या रंगाची पँट परिधान केलेला व्यक्ती दुचाकी चालवून नेत असल्याचे निष्पन्न झाले. वणी पोलिसांनी ती माहिती सरक्युलेट केली.

दरम्यान, पिंपळगाव-निफाड रस्त्यावरील एका शेतकऱ्याच्या घराजवळ बेवारस स्थितीत दुचाकी लावलेली आढळली.

तत्पूर्वी, दुचाकी चोरीचा संपूर्ण व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. तो व्हिडिओ चोरट्याने पाहिला असावा व पकडले जाऊ, या भीतीपोटी दुचाकी त्या ठिकाणी सोडून चोर परागंदा झाला असावा, अशी चर्चा सुरू आहे.

वणी येथून चोरी झालेल्या दुचाकीचे वर्णन पिंपळगाव पोलिसांना पटले व ती दुचाकी मूळ मालक हडस यांना सुपूर्द केली. ‘एक सीसीटीव्ही गावासाठी’ या संकल्पनेसाठी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नीलेश बोडखे प्रयत्नशील आहेत.

मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही संकल्पना प्रलंबित आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या व्हायरल व्हिडिओमुळे हाडस यांना दुचाकी मिळाल्याने त्यांनी वणी पोलिस व फुटेज देणाऱ्या दुकानदाराचे आभार मानले.