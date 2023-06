Nashik Crime: धनादेश न वटल्याप्रकरणी विक्रम नागरे यास 3 महिने कारावासाची शिक्षा

Nashik Crime : स्क्रॅप मटेरियल खरेदी केल्याप्रकरणी दिलेले दोन धनादेश न वटल्याप्रकरणी भाजपाचा पदाधिकारी विक्रम सुदाम नागरे यास नाशिक न्यायालयाने तीन महिने कारावास आणि २९ लाखांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. (Vikram Nagre sentenced to 3 months imprisonment for non cashing of cheques Nashik Crime)

भारतीय माजी सैनिक संघटनेचे राज्याचे सहसचिव सार्जंट फुलचंद पाटील यांचे वुडन मटेरियल या नावाने स्क्रॅप मटेरियल खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय आहे. सदरचा व्यवसाय त्यांचा मुलगा विकास पाटील हे पाहतात.

२०१६ मध्ये आरोपी विक्रम सुदाम नागरे याने पाटील यांच्या दुकानातून स्क्रॅम मटेरियल खरेदी केले होते. त्या मोबदल्यात नागरे याने १३ लाख व ५ लाख रुपयांचे दाने धनादेश पाटील यांना दिले. दोन्ही धनादेश बँकेत न वटल्याने परत आले. याप्रकरणी पाटील यांनी न्यायालयात खटला दाखल केला.

सदरचा खटला अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जी.एच. पाटील यांच्यासमोर चालला. खटल्याप्रकरणी चौकशी व दाखल कागदपत्र, साक्षीदार यांच्या साक्षीनुसार न्यायालयाने विक्रम नागरे यास दोषी ठरविले.

आणि, दोन्ही खटल्यात न्यायालयाने प्रत्येकी तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. तसेच, दोन्ही खटले मिळून २९ लाखांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाच्या रकमेपैकी २६ लाखांची रक्कम फिर्यादी पाटील यांना देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

पाटील यांच्या वतीने ॲड. बाबासाहेब ननावरे यांनी कामकाज पाहिले. दरम्यान, नागरे हा भाजपाच्या उद्योग आघाडीचा पदाधिकारी असून, शासनाच्या शासकीय किमान वेतन कायदा सल्लागार मंडळाचा सदस्यही