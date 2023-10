Nashik Crime : नाशिकरोड परिसरात काही दिवसांपूर्वीच वृत्तपत्राचे पैसे मागितल्यावरून संशयिताने स्टॉलला आग लावल्याची घटना घडली होती.

आता, मालधक्का येथे चहाचे पैसे मागितल्याने संशयितांनी चहा विक्रेत्याला मारहाण करीत धारदार हत्याराने मारून जखमी केले. तसेच संशयितांनी चहाविक्रेत्याच्या टपरीतील सामानाचे नुकसान करीत अनेक साहित्यांची तोडफोड केल्याचा प्रकार घडला. (Village goons beat tea seller for asking for money teapot also damaged Nashik Crime)

५५ वर्षीय सुनील पंडित आहिरे (रा. आंबेडकरनगर, मालधक्का, देवळालीगाव) यांच्या फिर्यादीनुसार, नाशिकरोड रेल्वे मालधक्क्याजवळ त्यांची चहाची टपरी आहे.

गेल्या रविवारी (ता. २९) सकाळी साडेनऊ वाजेच्या सुमारास संशयित सिद्धार्थ धनाधर व त्याचे तीन मित्र असे आहिरे यांच्या चहाच्या टपरीवर आले.

संशयितांनी चहा पिला. आहिरे यांनी संशयितांकडे चहाचे पैसे मागितले असता, संशयितांनी संगनमताने त्यांना शिवीगाळ करीत मारहाण केली. तसेच, चहाचे टपरीवरील चहाचे साहित्य, खाद्य पदार्थ यांची फेकझोक करीत चहाच्या टपरीचे नुकसान करीत धुडगूस घातला.

तसेच, त्यांच्याकडील धारदार हत्याराने आहिरे यांना मारून दुखापत केली. याप्रकरणी आहिरे यांनी नाशिकरोड पोलिसात धाव घेत तक्रार दिली. त्यानुसार, संशयितांविरोधात मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, हवालदार एम.व्ही. दराडे हे तपास करीत आहेत.