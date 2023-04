Nashik Crime News: सरपंचांकडून ग्रामस्थाला बेदम मारहाण; विहिरीच्या प्रकरणावर सहीबाबत विचारल्याचा राग

Nashik Crime News : मित्राने शासकीय विहिरीसाठी केलेल्या प्रकरणावर सही का केली नाही? अशी सोशल मीडियावरून विचारणा केल्याचा राग येऊन खडकढोर येथील सरपंच सागर पगार यांच्यासह त्यांच्या आठ ते दहा समर्थकांनी प्रश्‍नकर्त्या संजय पगार यांना त्यांच्या मोबाईलच्या दुकानात घुसून बेदम मारहाण केली.

या घटनेत पगार गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना जिल्हा रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे. या घटनेचा सर्वत्र निषेध करण्यात येत असून, सरपंचांची पदावरून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांकडून रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू होती. (Villager brutally beaten by Sarpanch Anger at being asked about signature on well issue at khadakozar Nashik Crime News)

याबाबत अधिक माहिती अशी, खडकओझर येथील संजय पगार यांचे मोबाईल विक्रीचे दुकान आहे. त्यांच्या मित्राने शासकीय विहिरीसाठी ग्रामपंचायतीकडे अर्ज केलेला असून, त्यावर सरपंच आणि ग्रामसेवकांचा अभिप्राय हवा असतो.

त्या अर्जावर सही होत नसल्याने अस्वस्थ मित्राने पगार यांना ही बाब सांगितली. मित्राला मदत म्हणून पगार यांनी गावातील सोशल मीडियाच्या ग्रुपवर सरपंचांना याबाबत विचारणा केली. नेमका याचाच राग आल्याने सरपंच सागर पगार यांनी रविवारी (ता. १६) संजय पगार यांच्या मोबाईलच्या दुकानात समर्थकांसह घुसून त्यांना बेदम मारहाण केली.

तसेच दुकानाचीही तोडफोड केली. ही सर्व घटना दुकानातील सीसीटीव्हीमध्ये चित्रित झाली असून, नेमकी ती पोस्ट सोशल मीडियावर फिरत आहे. मारहाणीत संजय पगार गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना प्राथमिक उपचारानंतर जिल्हा रुग्णालयात अतिदक्षता विभागात ठेवण्यात आले आहे.

या घटनेनंतर सरपंचांसह त्यांच्या समर्थकांकडून संजय पगार यांना धमक्या येत आहेत. याबाबत आम आदमी पक्षाचे जितेंद्र भावे यांनी सर्व रेकॉर्डिंग करत त्याचाही व्हिडिओ बनवत सोशल मीडियावर टाकला आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

विहीर मागणारा शेतकरी, त्याला मदत करणारे संजय पगार, मी स्वतः आणि विहीरवाल्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने असलेले ग्रामस्थ, आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्या केसालाही धक्का लागल्यास त्याला सरपंच सागर पगार आणि त्याचे सगळे मित्र हेच कारणीभूत राहतील.

प्रशासनाने याची दखल घ्यावी, असे श्री. भावे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान मारहाणीच्या घटनेचा सर्वत्र निषेध करण्यात येत असून, ग्रामस्थांनी संतापजनक प्रतिक्रिया टाकल्या आहेत.

"सरपंच सागर वसंत पगार यांनी काही गावगुंडांना घेऊन अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या संजय भास्कर पगार यांना केलेली मारहाण अत्यंत निषेधार्ह आहे. जनतेने अशी मनमानी करण्यासाठी त्यांना निवडून दिले होते का? शासनाने या प्रवृत्तीची दखल घेत तातडीने त्यांना अपात्र ठरवावे आणि संजय पगार यांना न्याय मिळवून द्यावा."

- विजय पगार, माजी सरपंच, खडकओझर