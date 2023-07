Nashik News : वणीतील बेशिस्त वाहतूक नेहमीची डोकेदुखी होत आहे. या बाबत ग्रामपंचायत व पोलिस ठाणे कोणत्याही प्रकारची दखल घेत नसल्याने बेशिस्त वाहतूक वाढत असून प्रमुख बाजारपेठेत वाहतूक कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे. (Villagers suffer from unruly traffic in Vani Disruption due to commercial unruly parking on street Nashik News)

आठवडे बाजाराच्या दिवशी वणी पिंपळगाव रस्त्यावर दिवसभर वाहतूक कोंडी होत असते. अनेक भाजी विक्रेते, काही दुकानदार रस्त्याला लागून बसलेले असतात त्यामुळे शहरातील फर्टिलायझर मार्केट येथे नेहमीच वाहतूक कोंडी होते.

बेशिस्त पार्किंग केलेल्या गाड्या, ट्रॅक्टर, ज्याला वाटेल तसे वाहने उभी केल्याने त्यात आणखीनच भर पडते. तसेच, शहरातील रस्त्यांवर कांदा वाहतूक करणारे ट्रॅक्टर, वाहने, ट्रक यांना या रस्त्यावर बंदी केली आहे.

तसेच, ग्रामपंचायतीने पाचशे रुपये दंडाचे फलक लावले असले तरीही वाहनचालक या नियमांचे पालन करीत नसून ग्रामपंचायतीलाही दंड आकारणीचा विसर पडल्याचे दिसत आहे. शहरातील रस्त्यांवर वाहने कुठेही कोणी कशीही लावतात याकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी अनेक वेळा तक्रारी, निवेदने देऊनही वणी ग्रामपंचायत प्रशासन व पोलिस काहीच दखल घेत नसल्याची स्थिती आहे. तसेच, शॉपिंग सेंटर, टपरीधारक दुकानदार व्यावसायिक स्पर्धेसाठी आपला माल रस्त्यांपर्यंत अतिक्रमण करून लावत असल्याने वाहतुकीस मोठा अडथळा होतो.

याबाबत ग्रामपंचायतीकडे ग्रामस्थांनी तक्रार अर्ज देऊनही ग्रामपंचायत कारवाई करताना दिसत नाही. याबाबत काणाडोळा केला जात असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

पोलिस व ग्रामपंचायत प्रशासन यांनी ठोस उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. परंतु यात पुढाकार घ्यायचा कोणी हा प्रश्न आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ग्रामस्थ संतप्त आहे.