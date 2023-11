Vinayak Raut on CM: राज्य संकटात असताना मुख्यमंत्री प्रचारात; खासदार विनायक राऊत यांची टीका

Vinayak Raut on CM : अवकाळी पावसामुळे राज्य संकटात असताना राज्याचे प्रमुख असलेले मुख्यमंत्री तेलंगणात प्रचार करीत असल्याची टीका शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी केली. दरम्यान, २३ जानेवारीला (कै.) बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त नाशिकमध्ये ठाकरे गटाचे महाशिबिर आयोजित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. (Vinayak Raut statement about Chief Minister campaigning when state is in crisis nashik news)

महाशिबिरात शेतकरी, नोकरदार, महिला आणि राज्यातील ज्वलंत प्रश्नांवर मंथन केले जाणार असून, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या महाशिबिराला उपस्थित राहणार आहेत. अवकाळी पावसाने राज्यात सर्वाधिक नुकसान नाशिक जिल्ह्यात झाल्याने शेतीच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी खासदार राऊत नाशिक दौऱ्यावर आले होते.

या वेळी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांनी नुकसानीची पाहणी केली. दौऱ्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, की अवकाळी पावसामुळे हाता-तोंडाशी आलेला शेतकऱ्यांचा घास हिरावला गेला आहे. राज्य संकटात आहे; परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मात्र तेलंगणात जाऊन प्रचार करीत आहेत.

सरकारने पोलिस बळाचा वापर करून मुंबईचे माजी महापौर दत्ता दळवी यांच्यावर कारवाई केली. अतिरेक्यांवर जशी धाड घालता, तसे त्यांना पकडले आहे. सदा सरवणकर यांनीही ‘फायरिंग’ केली, त्यांना मात्र अटक केली नाही.

राज्यात मराठा, ओबीसी तेढ निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महाराष्ट्रातले मंत्री व्यासपीठावरून थेट आव्हान देत असून, विसंवाद निर्माण करीत आहेत, हे योग्य नाही.

राज्य सरकारमधील मंत्रीच रस्त्यावर येऊन शड्डू ठोकत असतील तर हे महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून प्रकार होत आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांचा राजीनामा मागण्याचे धाडस केले, तसेच धाडस मुख्यमंत्र्यांनी दाखवायला हवे.

ठाकरेंच्या उपस्थितीत महाशिबिर

जानेवारीत नाशिकमध्ये महाशिबिर होत आहे. या महाशिबिरात पक्षाच्या एकूणच आगामी वाटचालीवर मंथन केले जाईल. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेचे खासदार, आमदार, पदाधिकारी या एकदिवसीय शिबिराला हजेरी लावणार आहेत.