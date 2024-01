Nashik Political News : EVM ऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घ्या! कायरे ग्रामपंचायतीचा सर्वांनुमते ठराव

पेठ : इव्हीएम मतदान प्रक्रिया मतदाराच्या मनात शंका निर्माण करते. त्यामुळे इव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावे, असा ठराव कायरे ग्रामपंचायतीने केला आहे.

लोकनियुक्त सरपंच प्रभावती सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ग्रामसभेत हा ठराव सर्वांनुमते मंजूर करण्यात आला. (Vote on ballot paper instead of EVM Unanimous Resolution of Kyre Gram Panchayat Nashik Political News)