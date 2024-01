Nashik News : पुरोहित संघाचे हक्क डावलल्यास साधू महंतासह आंदोलनाचा इशारा

Nashik News : रामतीर्थावरील कोणतीही पूजा व विधी करण्याचा मान पुरोहित संघाला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा दरम्यान ध्वजारोहणही पुरोहित संघच आतापर्यंत करत आला आहे.

याशिवाय गोदा आरतीदेखील वंश परंपरेने पुरोहित संघाकडे असताना, अचानकपणे शासन दरबारी ‘रामतीर्थ सेवा समिती’ या नावाची समिती गोदा आरतीसाठी नियुक्त झाल्याने पुरोहित संघाला जाणीवपूर्वक डावलले गेले आहे. (Warning of agitation with Sadhu Mahanta if rights of Purohit Sangha are dropped nashik news)