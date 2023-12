Water Management: कॅम्प भागातील कॉलन्यांमध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा; 2 दिवसाआड तासाऐवजी 35 मिनिटे सोडले जाते पाणी

मालेगाव शहर : शहरातील कॅम्प परिसरातील आदर्श, अंबिका, बजरंग कॉलनी या भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. नियोजनाप्रमाणे पाणी येत असले, तरी पुरेसा वेळ पाणी सोडले जात नसल्याची तक्रार स्थानिकांची आहे.

दोन दिवस पाणी साठा टिकत नसल्याचे या भागातील महिलांचे म्हणणे आहे.