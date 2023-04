Thackeray Group on Water Cut : पाणीकपात निर्णयाला राजकीय वास! कोणताही निर्णय हाणून पाडू; ठाकरे गटाचा इशारा

By

Thackeray Group on Water Cut : शहरात आठ दिवसातून एकदा पाणीकपात निर्णयाला राजकीय वास असल्याचा संशय व्यक्त करत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून विरोध करण्यात आला आहे.

महापालिकेने पाणीकपातीचा कोणताही निर्णय घेतल्यास निर्णय हाणून पाडू, असा इशारा महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. (Water reduction decision of nmc Opposition from Thackeray group of Shiv Sena nashik nmc news)



धरणातील पाण्याचे नियोजन करताना प्रथम पिण्यासाठी, नंतर सिंचन व अन्य बाबींसाठी राखून ठेवण्याची प्रथा आहे. गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. त्यामुळे धरणातही मुबलक पाणीसाठा आहे. परंतु जलसंपदा खाते महापालिकेची दिशाभूल करून अडचण निर्माण करत आहे.

महापालिकेने जलसंपदा खात्याशी पत्रव्यवहार करून वाढीव पाण्याचे नियोजन करण्यास भाग पाडले पाहिजे. गंगापूर धरणाच्या समूह साठा पाच टीएमसी, तर दारणा धरणाचा समूह साठा नऊ टीएमसी म्हणजे एकूण चौदा टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असताना त्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन करण्याची जबाबदारी जलसंपदा खात्याची आहे.

नाशिक शहरासाठी ऑगस्टअखेरपर्यंत २.६ टीएमसी पाणी पिण्यासाठी लागणार आहे. सिंचनासाठी चार आवर्तन गृहीत धरले तरी १.२ टीएमसी पाणी लागेल. पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचा एकत्रित विचार केला तरी एकूण ३. ८ टीएमसी पाणी ३१ ऑगस्ट अखेरपर्यंत लागणार आहे.

त्यामुळे अतिरिक्त दहा टीएमसी पाणीसाठा कुणासाठी राखीव ठेवला. याचे स्पष्टीकरण द्यावे किंवा महापालिकेने पाण्याच्या नियोजनाबाबत जलसंपदा खात्यावर अंकुश ठेवणे आवश्‍यक आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

या वेळी उपनेते सुनील बागूल, जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर, सहसंपर्कप्रमुख दत्ता गायकवाड, महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर, माजी आमदार वसंत गिते, माजी गटनेते विलास शिंदे, उपजिल्हाप्रमुख महेश बडवे, सचिन मराठे, उपजिल्हाप्रमुख देवानंद बिरारी, विधानसभाप्रमुख बाळासाहेब कोकणे, सुभाष गायधनी, माजी नगरसेवक डी. जी. सूर्यवंशी, नाना पाटील, मसूद जिलानी आदी उपस्थित होते.

महापालिकेने भूमिका स्पष्ट करावी

धरणात मुबलक पाणीसाठा शिल्लक असताना पाणीकपातीचा निर्णय नाशिककरांवर अन्याय करणारा ठरेल. महापालिकेने एक महिन्यासाठी लागणारा अतिरिक्त पाणीसाठा जलसंपदा खात्याकडून मंजूर करून घ्यावा.

जलसंपदा खात्याने त्याबाबत नकारात्मक उत्तर दिले आणि वाढीव पाण्यास नकार दिल्यास महानगरपालिकेने जनतेसमोर प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करावी. यातही जलसंपदा खाते आडमुठेपणाची भूमिका घेणार असेल तर शिवसेना ठाकरे गटाची जलसंपदा खात्यावर मोर्चा नेणार, असा इशारा देण्यात आला.

खासगी संस्थेमार्फत कर्मचारी भरतीला विरोध

महापालिकेत खासगी संस्थेकडून भरती करण्यास शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. भरती प्रक्रियेची जबाबदारी खासगी संस्थेवर न सोपविता महापालिकेने स्वतःच ही जबाबदारी पार पाडावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना निवेदन दिले. महापालिकेत अनेक वर्षांपासून सरळसेवा भरती झाली नाही. ब संवर्गात महापालिकेचा समावेश असला तरी आस्थापना परिशिष्ट मात्र क संवर्ग आहे. त्यातही या आस्थापना परिशिष्टावरील विविध संवर्गातील मंजूर पदांपैकी अनेक पदे रिक्त आहेत.

कोरोना पार्श्वभूमीवर शासनाने आरोग्य व अग्निशमन विभागाच्या भरतीच्या पदांना मान्यता दिली. ‘टीसीएस’ मार्फत भरती केली जाणार आहे. परंतु, यापूर्वी शासकीय विभागासाठी खासगी यंत्रणेमार्फत कर्मचारी भरती फोल ठरली आहे.

मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून आले आहे. याप्रकरणी संबंधितांचे निलंबनही झाले. त्यामुळे वशिलेबाजीला स्थान मिळू नये, प्रक्रिया पारदर्शी व निष्पक्ष व्हावी यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून भरती प्रक्रिया राबवावी असे निवेदनात म्हटले आहे.