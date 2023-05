Water Shortage: शहराच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे चटके! जलवाहिनी न पोचलेल्या भागाला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

Water Shortage : शहराला पाणीपुरवठा करणारी तीन धरणे असली व त्यात पुरेसा पाणीसाठा असला तरी महापालिकेत समाविष्ट असलेल्या गावांना अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे.

ग्रामीण भागाबरोबरच ज्या नवनगरांमध्ये अद्यापही जलवाहिनी व जलकुंभ पोचले नाही, तेथेदेखील पाणीपुरवठ्याची परिस्थिती बिकट आहे.

पाथर्डी, चेहेडी, दाढेगाव या नाशिकच्या पश्चिमेच्या बाजूला टंचाई जाणवत असल्याने टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे, तर पाथर्डी फाटा भागातील हॉटेल एक्स्प्रेस इन, वासननगर या भागात अद्यापही जलवाहिनी न पोचल्याने पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. (Water shortage in rural areas of city Supply of water through tankers to non maintenance areas nashik news)

‘अल निनो’ वादळामुळे यंदा पावसाळा लांबणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार केला आहे. एप्रिल महिन्यापासून आठ दिवसातून एकदा, तर मे महिन्याच्या अखेरीस आढावा घेऊन जून महिन्यापासून आठवड्यातून दोनदा पाणीकपात केले जाईल, असे अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.

राज्य शासनाने पाणीकपातीचा निर्णय विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यावर सोपविला आहे. परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असे सुचविण्यात आले आहे. अद्यापपर्यंत पाणीकपात सुरू झालेली नाही.

परंतु, शहरात पाणीटंचाईचे चटके जाणवत आहे. शहराला गंगापूरसह दारणा व मुकणे धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. मुख्यत्वे शहरातील ५० टक्के भाग गंगापूर धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असतो, तर ३५ टक्के भाग मुकणेच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.

नाशिक रोड भागात दारणा धरणाचे पाणी पोचते. परंतु, अळीयुक्त पाणीपुरवठा होत असल्याने सध्या दारणा धरणातून पाणी उचलणे बंद करून त्याऐवजी गांधीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रावरून जुन्या पाइपलाइनद्वारे गंगापूर धरणाचे पाणी नाशिक रोड भागात पोचविले जात आहे.

सध्या धरणांमध्ये जवळपास चाळीस टक्के पाणीसाठा आहे. उपलब्ध पाण्याची स्थिती लक्षात घेता ठरवून दिलेल्या कालावधीपर्यंत सहज पाणीपुरवठा होणे शक्य आहे. दाट लोकवस्ती, गावठाण तसेच मुख्य शहरात पाण्याची ओरड नाही.

परंतु महापालिकेच्या हद्दीला लागून असलेल्या भागात मात्र पाण्याची ओरड सुरू असून तेथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. टंचाईवर मात करण्यासाठी विभागनिहाय एक टँकरची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ज्या भागात पाणीच पोचत नाही, त्या भागात टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.

नवनगरांमध्येही झळा

नवनगरांमध्ये पायाभूत सुविधा न पोचल्याने तेथेही टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. पाथर्डी फाटा परिसरातील वासननगर भागातही टँकर सुरू करण्यात आले आहे. पांडव लेण्यांच्या मागील भागात, चुंचाळेकडील पांजरपोळ, पिंपळगाव खांब या भागात कमी- अधिक प्रमाणात टंचाई जाणवत आहे.

महापालिका हद्दीत आडगाव, म्हसरूळ, मखमलाबाद, गंगापूर, कामटवाडे, मोरवाडी, पाथर्डी, अंबड, वडाळा, टाकळी, आनंदवली, विहीतगाव, पिंपळगाव खांब, दाढेगाव, वडनेर दुमाला, दसक, पंचक, नांदूर, मानूर, चेहेडी आदी गावांचा समावेश होतो. यातील पाथर्डी, चेहेडी, दाढेगावमध्ये पाणीटंचाई जाणवत असून, येथे टँकर सुरू करण्यात आले आहे.