Water Supply : जलवाहिनी फुटल्याने पंचवटी विभागातील पाणीपुरवठा विस्कळित; पुढील 2 दिवस परिणाम होणार

नाशिक : पेठ रोडवरील गंगापूर डावा तट कालव्याजवळ दुर्गानगर व मखमलाबाद जलकुंभाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उर्ध्ववाहिनीला गळती झाल्याने पंचवटी विभागातील प्रभाग एक, चार व सहामधील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आल्याने पुढील दोन दिवस म्हणजे गुरुवारी (ता. १२) प्रभाग एक व सहामधील परिसरात दुपारी व सायंकाळी, तर शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी पाणीपुरवठा बंद केला जाणार आहे. (water supply in Panchvati section disrupted due to bursting of water channel Results will available in next 2 days nashik news)

प्रभाग एक व प्रभाग सहामध्ये दुर्गानगर व मखमलाबाद जलकुंभावरून पाणीपुरवठा केला जातो. पेठ रोडवरील गंगापूर डावा तट कालव्याजवळ उर्ध्ववाहिनीला गळती लागल्याने पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

प्रभाग एकमधील शिवतेजनगर, श्रीधर कॉलनी, तसेच प्रभाग सहामधील चांदशी रोड, गंगावाडी रोड, पडोळ मळा, रामकृष्णनगर, पिंगळेनगर, इरिगेशन कॉलनी, मानकरनगर, महालक्ष्मीनगर, स्वामी विवेकानंद नगर, मानकर मळा, तवली डोंगर परिसर, मेहेर धाम, गॅस गोडाऊन, यशोदानगर, पेठ रोड परिसरात गुरुवारी दुपारी व सायंकाळी पाणीपुरवठा होणार नाही.

तसेच, प्रभाग एकमधील दुर्गानगर समोरचा परिसर, जुईनगर, ओंकार बंगला परिसर, शिवतेजनगर, श्रीधर कॉलनी व प्रभाग चारमधील कॅन्सर हॉस्पिटल मागील परिसर, अनसूयानगर, कर्णनगर, समर्थनगर, तुळजाभवानीनगर, हमालवाडी परिसर, पवार मळा परिसर , प्रभाग सहामधील मखमलाबाद गाव, मखमलाबाद रोड पश्चिम भाग, मातोश्रीनगर, विद्यानगर, वडजाई मातानगर, महादेव कॉलनी, कोळीवाडा, घाडगेनगर, इरिगेशन कॉलनी, मानकरनगर, जय मल्हार कॉलनी, अश्वमेधनगर, सप्तशृंगी सोसायटी या परिसरात शुक्रवारी सकाळी पाणीपुरवठा होणार नाही. अशी माहिती महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली आहे.

