Nashik News: चांदवडच्या 5 गावांना वागदर्डीच्या जलस्रोतातून पाणीपुरवठा; 7 कोटींहून अधिकची गरज

Nashik News : चांदवड तालुक्यातील पूर्व भागातील पाच गावांसाठी जलजीवन मिशनंतर्गत पेयजल योजना मंजूर झाली आहे. त्यासाठी आमदार डॉ राहुल आहेर यांनी प्रयत्न केले आहेत. धरणाजवळ योजनेसाठी शाश्वत जलस्रोत निर्माण करत कायमस्वरूपी ट्रॅंकरग्रस्त असलेल्या निमोण, दरेगाव, डोणगाव, वाद, वराडी या पाच गावांना पाणीपुरवठा होणार आहे.

योजनेला सात कोटींहून अधिक निधीची गरज असून प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राबविणे संयुक्तिक असल्याचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी अभियान संचालकांना दिला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून ही योजना राबवली जाईल. (Water supply to 5 villages of chandwad from water source of Wagdardi nashik news)

निमोण, वाद-वराडी, दरेगाव, डोणगाव या गावासाठी केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनंतर्गत पेयजल योजना मंजूर झालेल्या होत्या. प्रत्येक गावांच्या योजनेच्या कामाचा कार्यारंभ आदेश निघाला आहे. मात्र पूर्व भागातील गावात खडकाळ भूपृष्ठ असल्याने पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, या परिसरात शाश्वत स्रोत नाही. त्यामुळे पेयजल योजनेवर खर्च करून नागरिकांना फायदा मिळणार नाही.

योजनेवर खर्च करून ही गावे तहानलेली राहतील. म्हणून या गावातील सरपंचांनी योजना राबवण्यास विरोध दर्शवला होता. वागदर्डी धरणाजवळ जलस्रोत तयार केल्यास योजनेतील गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे शक्य होईल, अशी भूमिका सरपंचांनी घेतली होती. ‘सकाळ'ने त्यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते.

पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्‍नी डॉ. आहेर यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. वागदर्डी धरणातून जलस्रोत कसा निर्माण होऊ शकतो, याच्या अभ्यासासाठी तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने ऑगस्टमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी केली होती.

शाश्वत जलस्रोत व योजना राबविणे शक्य असल्याचा अहवाल समितीने नुकताच दिला. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनच्या अभियान संचालकांना पाणीपुरवठा योजना राबवण्यासंबंधीचा अहवाल पाठवत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला योजना राबविण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली.

सर्व गावे टंचाईग्रस्त

जलजीवन योजनेत समाविष्ट पाच गावे टंचाईग्रस्त आहेत. या गावांना दरवर्षी टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. निमोण व वाद-वराडीचे टँकर गेल्या महिन्यापासून बंद झाले आहेत. डोणगाव व दरेगाव येथे टँकर सुरू आहे.

"पाणीपुरवठा योजना पाच गावांसाठी नवसंजीवनी ठरणार आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेवर गावाचा विकास अवलंबून आहे. गावांची भौगोलिक परिस्थिती आणि धरणापासूनच्या अंतराचा विचार केल्यास योजना राबवणे शक्य आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला तात्काळ आदेश देऊन योजनेची अंमलबजावणी करावी." - डॉ. स्वाती देवरे, सरपंच निमोण.