Nashik Water Cut : उद्या संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद

Nashik News : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर, मुकणे व दारणा या तीनही धरणाच्या पंपिंग स्टेशनवर वीज वितरण कंपनीकडून पावसाळापूर्व कामे केली जाणार असल्याने शनिवारी (ता. २९) संपूर्ण शहरातील पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. (Water supply will be shut off in entire city on 29 april nashik news)

गंगापूर धरण पंपिंग स्टेशनवरील १३२ केव्ही सातपूर व महिंद्रा या दोन फिडरवरून ३३ केव्ही एचटी वीजपुरवठा घेण्यात आला आहे. सदर पंपिंग स्टेशनद्वारे महापालिकेच्या बारा बंगला, शिवाजीनगर, पंचवटी, निलगिरी बाग, गांधीनगर व नाशिक रोड जलशुद्धीकरण केंद्रांना कच्च्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो.

सातपूर कॉलनी ते कार्बन नाका ते गंगापूर धरणापर्यंत ओव्हरहेड लाइनची दुरुस्ती व पावसाळापूर्व कामे करण्यासाठी, तसेच मुकणे रॉ- वॉटर पंपिंग स्टेशन येथे महावितरण कंपनीकडील रेमंड कार्यान्वित सबस्टेशन गोंदे येथून एक्स्प्रेस फिडरवरून जॅकवेलसाठी ३३ केव्ही वीजपुरवठा आहे.

सदर महावितरण कंपनीच्या रेमण्ड सबस्टेशनमध्ये महावितरण कंपनीस सबस्टेशनमधील दुरुस्ती कामे केली जाणार आहे. त्यामुळे शनिवारी (ता. २९) संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. तसेच रविवारी (ता. ३०) सकाळचा पाणीपुरवठा कमी दाबाने होणार असल्याचे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.