नांदगाव : येथील सबवेत दरवर्षी साचणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्याला पावसाळा नव्हे तर गिरणा धरणावरील ५६ खेडी नळयोजनेच्या जलवाहिनीचे लिकेज कारणीभूत ठरले आहे.

त्यामुळे तालुक्यात एकीकडे दुर्भिक्ष्य; दुसरीकडे लाखो लिटर पाण्याची नासाडी होत आहे. यातच सबवे मधील साचणाऱ्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी रेल्वेने नियुक्त केलेल्या ठेकेदाराचे दुर्लक्ष देखील कारणीभूत ठरले आहे. (Water tanks under the railway to Nandgaon Famine on one hand On other hand millions of liters of water wasted Nashik News)

सध्या दुष्काळामुळे शहरासह ग्रामीण भागातील जनतेवर पिण्याच्या पाण्यासाठी दाही दिशा फिरण्याची वेळ आली आहे. गळक्या जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीला होणारा विलंब आणि पाणी वितरणाचा आवर्तनाचा लांबलेला कालावधी याचा परिणाम पिण्याच्या पाण्याच्या कृत्रिम टंचाईत दिसून येत आहे.

नव्या योजनेचे काम होत आहे म्हणून कामाच्या भरवशावर जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे या सगळ्या बाबीकडे दुर्लक्ष होऊ लागले आहे.

रेल्वेच्या तिसऱ्या ट्रॅकच्या कामाच्यावेळी लेंडी नदीपात्रात असलेली ५६ खेडी नळयोजनेची जलवाहिनी फुटली. नंतर त्याची दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र दुरुस्तीच्या काळात मुख्य जलवाहिनीच्या नेमक्या गळत्या शोधल्या गेल्या नाहीत.

सबवेकडे लक्ष्मी थिएटर्सकडून येणाऱ्या रस्त्यावर पुराचे पाणी शहरात घुसले म्हणून संरक्षक भिंत रेल्वेने उभारली.

तिसऱ्या ट्रॅकच्या कामात रेल्वेच्या अभियांत्रिकी विभागाने जिल्हा परिषदेच्या नळयोजनेच्या कामात जेसीबीमुळे जलवाहिनीला गळती लागली आणि सबवेत पावसाळा नसतानाही पाणी भरू लागले आहे.

एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या देखभाल दुरुस्ती पथकाचे दुर्लक्ष दुसरीकडे सबवेत पाण्याचा उपसा करणारी रेल्वेची यंत्रणाही नादुरुस्त झाल्याने सध्या सबवेला तलावाचे स्वरूप आले आहे.

सबवेच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी रेल्वेकडून व्यवस्था सांभाळणाऱ्या संबंधित ठेकेदाराला दिलेल्या मोबदल्यात त्याच्याकडून पाण्याचा उपसा होणार नसेल तर त्यावर भुसावळचे रेल्वेचे महाव्यवस्थापक कुठली कारवाई करणार असा मुद्दा यानिमित्ताने चर्चेला आला आहे?

सबवे मॉडेल तांत्रिकदृष्ट्या अपयशी

पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली आणि स्कील इंडियाचा गाजावाजा करून स्वीकारण्यात आलेले आणि शहराला जोडणारे सबवे मॉडेल अगोदरच तांत्रिकदृष्ट्या अपयशी ठरले असताना सबवेतील साचणाऱ्या पाण्याचा उपसा वेळच्या वेळी होत नसल्याने नागरिकांची मोठी कोंडी होऊ लागली आहे.

सबवेच्या पाण्यातून वाट काढायला पर्याय म्हणून रेल्वे रूळ ओलांडण्याची नामुष्की पुन्हा ओढविली आहे. दोन वर्षांपूर्वी सबवेतील पाण्याला पर्याय म्हणून रेल्वे रूळ ओलांडताना एका महिलेचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतरही सबवेमधील पाण्याचा उपसा करणारी यंत्रणा अजूनही सुधारण्यात आलेली नाही.