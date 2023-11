Nashik News : गिरणा डाव्या कालव्यास अखेर सोडले पाणी

Nashik News : ‘सकाळ’च्या वृत्ताची दखल घेत पाटबंधारे विभागाने गिरणा डावा कालव्याला पाणी सोडल्यानंतर काही तासात तळवाडे साठवून बंधाऱ्यात पाणी पोहोचले. ( water was finally released to the left canal of Girna dam nashik news )

पेयजल योजनांचा विचार करता व मालेगाव पाणीपुरवठा योजना यांचा विचार करता गिरणा डावा कालवा पाण्याची उपलब्धता असताना कायम सुरू ठेवणे गरजेचे होते, परंतु पाटबंधारे विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले नसते तर आजही मालेगाव पाणीपुरवठा तसेच बारागाव पाणी योजना यापूर्ण क्षमतेने चालल्या असत्या.

आता भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यास मदत होणार आहे.

शेतकरी व ग्रामस्थांनी सकाळचे आभार मानले आहेत.

दरम्यान पाटबंधारे विभागाने संभाव्य दुष्काळाची स्थिती बघता गिरणा डावा कालवा बंद करू नये असे कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य दिलीप दळवी यांनी म्हटले आहे.