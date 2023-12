Nashik News: वावीकरांचे पाण्यासाठी जलकुंभावर उपोषण! ग्रामपंचायतीच्या ठिसाळ नियोजनावर ग्रामस्थ आक्रमक

सिन्नर : वावीसह अकरा गाव पाणीपुरवठा योजना ठप्प झाली असून, या योजनेचे शुद्ध पाणी येत नसल्याच्या निषेधार्थ वावी येथील पाच तरुणांनी जलकुंभावर बसून उपोषणास प्रारंभ केला. (wavi people on water tank for hunger strike Villagers aggressive against poor planning of Gram Panchayat Nashik News)