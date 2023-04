नाशिक : शहरात सध्या वाहन पार्किंग समस्या सर्वांना भेडसावत आहे. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ही समस्या तीव्र आहे. निवासी व व्यावसायिक भाग एकच असल्याने वाहनधारक घरासमोर वाहने लावून कामानिमित्त जातात.

त्यामुळे मुळ मालकांना स्वत:ची वाहने लावण्यास जागा मिळत नाही. तर प्रवेशद्वारासमोरच वाहने लावली जात असल्याने ये-जा करता येत नाही. यातून परिस्थिती चिघळत असून वादावादी, हाणामाऱ्यांचे प्रकार वाढले आहे.

त्यातून दारासमोर अक्षरक्ष: धमक्यांचे फलक मालकांकडून लावले जात असल्याने पार्किंग वरून होणारे वाद हिंसक होत चालले आहेत. (weapon of threat due to parking headache Arguments over parking on available space turn violent SAKAL Exclusive nashik news)



रस्ते, पाणी, आरोग्य, पथदीप ही महापालिकेची प्रमुख कर्तव्य आहेत. या कर्तव्यात आता नवीन समस्यांची भर पडत असून सद्य:स्थितीत पार्किंगच्या समस्येने तीव्र स्वरूप धारण केले आहे. वाहनधारकांना वाहने लावण्यास जागा नसल्याने रस्त्याच्या कडेला किंवा मिळेल तेथे वाहने लावली जात आहे.

अनेकदा प्रवेशद्वारासमोर वाहने लावली जात असल्याने मिळकतींच्या मालकांसाठी नवीन डोकेदुखी ठरली आहे. बाजारपेठेचा भाग किंवा शहराच्या मध्यवर्ती भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना या समस्येचा मोठा त्रास आहे. त्यामुळे दारासमोर विशिष्ट प्रकारच्या पाट्या लावून वाहनधारकांना धमकी दिली जाते.

गाडी पंक्चर केली जाईल, शहाणी माणसे पार्किंगमध्ये वाहने लावतात, वाहनांचे नुकसान झाल्यास जबाबदार राहणार नाही, वाहन मालकांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर वाहने लावावीत अशा स्वरूपाच्या फलक दारासमोर किंवा प्रवेशद्वारावर शहरात जागोजागी झळकताना दिसत आहे. अशा प्रकारचे फलक पार्किंग समस्येची तीव्रता तसेच पार्किंगच्या समस्येवरून नागरिक हिंसेवर उतरत असल्याचे स्पष्ट होते.

महापालिका, पोलिस जबाबदार

वाहनांची संख्या वाढणारच आहे. परंतु, वाढत्या वाहनांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्येला पर्याय उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महापालिका व वाहतूक पोलिसांची आहे. महापालिकेने पार्किंग स्लॉट तयार करण्याबरोबरच वाहनतळे अर्थात पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.

पार्किंगसाठी जागा नसल्याने मिळेल त्या जागेवर वाहने लावली जातात. पोलिसांनी टोईंगचे कॉन्ट्रॅक्ट दिले परंतु, वाहने जमा करण्याच्या ठिकाणापासून जवळचे अंतर असेल त्याच भागातील वाहने टोईंग केली जातात. दुचाकी वाहनांचे टोईंग उद्देशाला हरताळ फासणारे असून त्याला व्यवसायाचे स्वरूप आले आहे.

"महापालिकेने पार्किंग साठी जागा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, तर वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक ठप्प होते तेथे वाहने टोईंग करणे गरजेचे आहे. मुळ समस्या दूर राहिली असून दोन्ही संस्थांच्या भूमिकेमुळे नवीन समस्या निर्माण होत आहे."

- शरद देवरे, शिवसेना नेते.

"भद्रकाली भागात दारासमोर वाहने लावून शहरात कामानिमित्त वाहनधारक जातात इतकी वाईट परिस्थिती आहे. जुन्या नाशिक मधील नागरिकांना दारासमोर पार्किंगसाठी जागा नाही. त्यामुळे घर सोडून शहरातील मुख्य रस्त्यांवर वाहने लावावी लागतात."

- गणेश बर्वे, शिवसेना पदाधिकारी.

"मेनरोड व रविवार कारंजा भागात दुकानांसमोर वाहने लावून पोबारा होतो. परिणाम दुकानदार व वाहनधारकांमध्ये खटके उडतात. क्रीडांगणे, उद्यानाप्रमाणेच वाहन पार्किंगसाठी जागा राखीव ठेवण्याची आवश्यकता आहे."- चेतन शेलार, छत्रपती सेना.