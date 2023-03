Weather Forecast : जिल्ह्यामध्ये या दिवशी हलका ते मध्यम पावसाचा शक्यता

नाशिक : अवकाळी पावसाचे संकट दूर होते न होते तोच इगतपुरीच्या ग्रामीण हवामान केंद्रातर्फे जिल्ह्यात १४ ते १५ मार्चला हलका ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. (Weather Forecast Chance of light to moderate rain in district on 14 15th march nashik news)

१३ ते १५ मार्चला हवामान ढगाळ राहण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. कमाल तापमान ३२ ते ३५ आणि किमान तापमान १४ ते १८ अंश सेल्सिअस, तर वाऱ्याचा वेग तासाला ७ ते १३ किलोमीटर राहण्याची शक्यता केंद्राने वर्तवली आहे. त्यामुळे द्राक्षे, कांदा, भाजीपाला, गहू, मका, हरभरा या पिकांची काळजी शेतकऱ्यांना घ्यावी लागणार आहे.