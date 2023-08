Nashik ZP News: लेटलतिफांवरील कारवाई नेमकी करायची तरी काय? प्रशासनातच संभ्रम

Nashik News : जिल्हा परिषद मुख्यालयात गत आठवड्यात ४३५ कर्मचाऱ्यांपैकी तब्बल ९५ कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर कारवाईबाबत स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली.

मात्र, प्रत्यक्षात नेमकी काय कारवाई करायची, या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागच संभ्रमात असल्याचे दिसून येत आहे. (What action should be taken on late cancellations Confusion in administration itself Nashik ZP News)

जिल्हा परिषदेत कर्मचारी उशिरा येत असतात, याबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळोवेळी कर्मचारी उपस्थिती आढावा घेण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाला दिल्या होत्या.

त्यानुसार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी २६ जुलैला काही विभागांना भेटी देत पाहणी केली असता, अनेक कर्मचारी वेळेनंतरही उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आले.

परदेशी यांनी सकाळी १०.२० ला सर्व विभागातील कर्मचारी हजेरीपत्रक मागवून घेत तपासणीचे निर्देश दिले. या तपासणीत २० विभागातील तब्बल ९५ कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत उपस्थित नसल्याचे आढळून आले.

ही सर्व हजेरी पत्रके परदेशी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून दिली. या सर्व ९५ कर्मचाऱ्यांना संबंधित विभागप्रमुखांकडून कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येणार असून, कारवाई केली जाणार असल्याची घोषणा केली होती.

या विषयावर स्थायी समितीच्या झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करावी, अशी सूचना करण्यात आली. मात्र शासन आदेशाप्रमाणे तीन वेळा तपासणीत लेटलतीफ दिसणे आवश्यक आहे.

त्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे नेमकी काय कारवाई करायची, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून विचारविनिमिय सुरू आहे.

प्रशासनाने लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांची यापूर्वीची हजेरी बघून कारवाई करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.