Yoga Benefits : योग, सर्वाधिक वेगाने वाढणारे क्षेत्र...

सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत अनेक प्रकारच्या ताण-तणावांनी मनुष्याचे आयुष्य वेढलेलं आहे. यापासून मुक्त होण्यासाठी प्रत्येक जण प्रयत्न करीत असतो. तणाव अनेक प्रकारचे आहेत, यात प्रामुख्याने शारीरिक, मानसिक तणावाकडे वेळीच लक्ष देणे गरजेचे ठरते. या बाबी नियंत्रित ठेवायच्या झाल्यास व्यायाम, अध्यात्म, मनन, चिंतन, पठण, प्राणायाम, ध्यानधारणा असे मार्ग अवलंबले जातात. मात्र सर्व योग्य प्रकारे शास्त्रीय पद्धतीने कसे करावे? आपल्या आयुष्यात या बाबींचा अवलंब तंत्रशुद्धरित्या कसा करावा? याबद्दल अनेकांच्या मनात समज व गैरसमज आहेत. त्यासाठी याकडे निकोप दृष्टिने पाहायला हवे....

सध्याच्या बहुतांश प्रश्नांवर कुठलं उत्तर असेल तर ते आहे, योगसाधना. योग ही भारताने जगाला दिलेली देणगी आहे. योगाचे महत्त्व जगाने मान्य केले आहे. देश, परदेशात योग अभ्यास व साधना केली जाते. आपण कुठल्याही क्षेत्रात करिअर करत असलो तरी किमान प्रत्येकाने एकदा तरी योग शिक्षणाचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून घेणे आवश्यक आहे.

आपल्याला योग विषयाची जाणीव असेल तर आपण शारीरिक, मानसिक ताणतणाव व व्याधींपासून मुक्त होतोच पण त्याचबरोबर इतरांनाही यापासून मुक्त करू शकतो. शिवाय योग विषयात करिअर केल्यास चांगले आर्थिक उत्पन्नही मिळवू शकतो. त्यासाठी सर्वांनी योग शिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

कोरोनानंतर योग हे सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक बनले आहे. आज व्यावसायिक पदवी मिळाल्यानंतर लोक योगा क्षेत्रात नोकऱ्या करणे पसंत करत आहेत. एवढेच नव्हे तर व्यवसायाचा एक चांगला पर्याय म्हणूनही या क्षेत्राचा विचार करत आहेत. या क्षेत्राची आवड असेल तर तुम्ही स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवण्यासोबतच चांगले मानधन मिळवू शकता.

अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांबरोबरच शिक्षण महत्त्वाची गरज बनली आहे. विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, भाषा याबरोबरच शारीरिक व आरोग्य शिक्षणाचे महत्त्वाचे अंग म्हणून योग शिक्षणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पूर्वी योगविद्या ही गूढ मानली जात होती, तसेच ती व्यक्तिगत स्वरूपाची होती.



योग शिक्षकांची संख्या सध्या अपुरी पडत आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे व्यक्तिगत योग शिक्षण देणे अशक्य होऊ लागले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात अनेक संधी आहे. शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षणाप्रमाणेच सामुदायिक योग शिक्षणाची पद्धत रूढ झाली.

आज जगभर योगशिक्षण देणाऱ्या संस्था,विद्यापीठे, योगशिक्षक, योगपंडित, प्राध्यापक, सामूहिक योगशिबीरे इत्यादींच्या माध्यमांतून योगाचे धडे दिले जात आहेत. योग शिक्षण देताना मुख्यत: तीन पद्धतींचा वापर केला जातो. त्यात भावनिक प्रेरणा निर्माण करणे, आत्यंतिक शारीरिक कष्ट देणे आणि योग्य-अयोग्य कार्यकारण भाव स्पष्ट करून योगशिक्षण देणे होय. या तीन पद्धतीद्वारे योग शिक्षण दिल्यास ते परिणामकारक होते.

योग शिक्षणाचे स्वरुप व्यापक आहे. शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक परिणामांचा त्यात समावेश होतो. योगामुळे शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक स्पष्टता आणि भावनिक समतोल वाढवणाऱ्या पद्धती शिकता येतात. योगशिक्षणाची गरज वेगवान आणि धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे निर्माण झाली आहे.

योगशिक्षण निरोगी आणि अधिक संतुलित जीवनासाठी योगदान देते. योगामध्ये करिअर करण्यासाठी आजच्या तरुणांसमोर योगशिक्षक होण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. या अंतर्गत आज लोक योग केंद्र, आरोग्य सेवा क्षेत्र, जिम, हॉस्पिटलमध्ये नोकरी करू शकतात. तुम्ही एरोबिक्स इन्स्ट्रक्टर, योगा थेरपिस्ट आणि नॅचरोपॅथ म्हणून काम करू शकता. यासोबतच लोक लाइव्ह सेशनही घेऊ शकतात.

सध्या अनेक लोक ऑनलाइन क्लासेस घेऊन चांगली कमाई करत आहेत. तब्बल पाच हजार वर्षांची परंपरा असलेल्या योगाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता भारताने मिळवून दिली. दर वर्षी २१ जून रोजी संपूर्ण भारतात आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा केला जातो. योग विषयाची आवड असलेले बरीचशी मंडळी सध्या योग शिक्षक बनत आहेत. लोक यात करिअर बनवत आहेत. जर आपण उज्ज्वल भविष्याच्या शोधात असाल, तर योगामधील करिअर आपल्यासाठी उत्कृष्ट ठरेल.

योगाचा जागतिक व्यवसाय कित्येक अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. जगातील कदाचित कोणी असे असेल ज्याला योगाबद्दल माहिती नाही. आजच्या काळात फक्त तंदुरुस्त राहणे हे इच्छा किंवा फॅशनच्या भाग नाही, तर तंदुरुस्त राहणे जीवन शैलीची अनिवार्य स्थिती बनली आहे. मोठे उद्योगपती, बॉलिवूड आणि हॉलिवूडचे मोठे कलाकार, व्यापारी आणि राजकारणातील नेते मंडळी तणाव आणि नैराश्याला कमी करण्यासाठी योगमार्ग अवलंब आहेत.

योग केवळ शारीरिकदृष्ट्या निरोगी ठेवत नाही तर मानसिकदृष्ट्या देखील निरोगी कसे जगावे हे शिकवतो. व्यायाम किंवा एरोबिक जेवण्यानंतर करता येत नाही. पण योगात अशी काही आसने आहेत, जे अन्नाचे पचन करण्यास मदत करतात. योगात अनेक प्रकारची आसने केले जातात. प्रत्येक आसनाचे महत्त्व आहे. आसन केल्याने आपण निरोगी होऊ शकता, आपल्या आहारावर नियंत्रण ठेवू शकता आणि आपल्या शरीराचा बांधा उत्तम प्रकारे राखू शकता.

योग शिक्षकाची मागणी सहसा शाळेत, रुग्णालयात आणि कार्पोरेट हाउस, जॉगिंग ट्रॅक, जिम्नॅशियम, महिला मंडळे या ठिकाणी असते. योग शिकवणारी व्यक्ती शाळेत शिक्षक/शिक्षिका म्हणून काम करू शकते. त्याच प्रमाणे, असे रुग्णालय जिथे सर्व प्रकारचे थेरेपी सेंटर आहेत, तेथे इन्स्ट्रक्टर किंवा प्रशिक्षक म्हणून नोकरी मिळू शकेल. आपण किती शास्त्रोक्त पद्धतीने शिकवतो यावर आपलं उत्पन्न अवलंबून आहे. कामातून ओळख झाली, की उत्पन्नाच्याही अमर्याद संधी उपलब्ध आहे.

भारतीय शिक्षण प्रणालीमध्ये सर्वच स्तरावर व्यायाम, खेळ, योगासने, यौगिक क्रिया, प्राणायाम, सूर्यनमस्कार, विहार नियंत्रण, आयुर्वेद इत्यादींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. एनसीटीई २०१४ नुसार शिक्षक प्रशिक्षणामध्ये योगशिक्षणाचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रात्यक्षिकातून मी कोण? माझ्या जीवनाचा हेतू काय? या योगातील मूलतत्त्वांचा स्वीकार शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात केलेला आहे.

डिसेंबर २०१४ मध्ये युनायटेड नेशनमध्ये भारत सरकारने मांडलेल्या योगविषयक ठरावाला जगातील १७७ देशांनी मान्यता देऊन योग हे भारतवर्षाचे परम तत्त्वज्ञान व परमशास्त्र असल्याचे मान्य केले. त्यामुळे दरवर्षी २१ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिवस साजरा करण्यास मान्यता मिळाली. आंतरराष्ट्रीय योगदिनाच्या माध्यमातून भारतीय योग परंपरेचा प्रसार व प्रचार करण्याचे सुवर्णयुग सुरू झाले. त्यामुळे योग ही भारतवर्षाची अमूल्य देणगी आहे, हे सर्वमान्य झाले आह

