New House Buying : प्रत्येक माणसाचे स्वप्न असते, की आपले स्वतःचे घर असावे; परंतु आपले स्वप्न साकार करताना आपल्याला बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागते.

आपण आर्थिक व इतर अडचणींवर मात करून घर घ्यावयाचे ठरवितो; परंतु पुढची काळजी असते, ती घर (सदनिका) घेताना घ्यावयाच्या कायदेशीर बाबींची.

बऱ्याच वेळा मिळकत घेताना कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष केले जाते व त्यामुळे आपले घर घ्यावयाच्या स्वप्नांचा भंग तर होतोच, वर आर्थिक नुकसानही सोसावे लागते. (What to take care of while buying new Home Read in detail nashik)

सदनिका खरेदी करण्यापूर्वी आपण आपली सदनिका ज्या प्रकल्पामध्ये आहे त्याची पूर्ण तांत्रिक, कायदेशीर व इतर माहिती बिल्डर (विकसनकार) याच्याकडून करून घ्यावी.

बिल्डरकडून आपण प्रकल्पाबाबत सर्व कागदपत्रांची मागणी करू शकता. सदनिका घेण्यापूर्वी आपण बिल्डरकडून घ्यावयाच्या कागदपत्रांची थोडक्‍यात माहिती करून घेऊ.

१) सदनिका विकत घेण्याचा करार : सदनिका विकत घेण्यापूर्वी आपण व बिल्डरमध्ये होणाऱ्या कराराची प्रत घ्यावी व त्यातील अटी व शर्तींची पूर्ण माहिती करून घ्यावी. सदरचा करार नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

२) ७/१२ उतारा अथवा मिळकत दाखला : ज्यामध्ये जमीनमालकाच्या नावाची नोंद असते; तसेच जमिनीमध्ये मालकाव्यतिरिक्त इतर कोणाचा अधिकार असल्यास किंवा जमिनीवर बोजा असल्यास त्याची नोंद असते.

३) विकसन करारनामा व कुलमुखत्यार पत्र : सदरचा दस्त जमीनमालकाने बिल्डरला करून दिलेला असतो व त्या दस्ताने बिल्डरला जमीन विकसित करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले असतात.

४) बांधकाम दाखला (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) : बांधकाम सुरू करण्यास दिलेला सरकारी परवाना.

५) बांधकाम आराखड्याची प्रमाणित पत्र : आराखड्याची एक प्रत बिल्डरकडून मिळवावी. सदर मंजूर आराखड्यामध्ये आपली सदनिका दाखविण्यात आली आहे का, ते पडताळून पाहावे.

६) बिगरशेती वापर करण्याचा दाखला (एन. ए. ऑर्डर) : ज्या जमिनीवर प्रकल्प होत आहे, त्या जमिनीसाठी एन. ए. ऑर्डर घेणे बंधनकारक असते.

७) कमाल जमीनधारणा परवानगी : सदर कागदपत्रांमध्ये जमीनमालक प्रकल्पाची जमीन धारण करू शकतो किंवा नाही याबद्दलचा सरकारी हुकूम असतो.

८) टायटल/ सर्च रिपोर्ट : बिल्डर आपल्या प्रकल्पाबाबत टायटल / सर्च रिपोर्ट आपल्या वकिलाकडून करून घेत असतात. सदर टायटल रिपोर्टमध्ये जमिनीची व त्यावर होत असलेल्या प्रकल्पाबाबत सर्व कायदेशीर माहिती असते.

"सदनिका खरेदीसाठी जर आपण कर्ज घेणार असाल, तर वरील कागदपत्रांची मागणी आपली बॅंक अथवा वित्तसंस्था करीत असतात. सदरील कागदपत्रांचा अभ्यास करून अथवा आपल्या वकिलांकडून सल्ला घेऊनच आपण नवीन सदनिका विकत घेण्याचा व्यवहार पक्का करावा."

- ॲड. संदीप देशमुख, ॲड. राजेंद्र महानगरे पाटील, पाटील-देशमुख ऍण्ड असोसिएट्‌स (ॲडव्होकेट्‌स)

घर खरेदी करताना...

- जागेची निवड- घर खरेदी करताना सर्वप्रथम चांगल्या लोकेशनची निवड करण्याला प्राधान्य द्यावे.

- घरापासून कामाच्या स्थळापर्यंत ये-जा करण्याकरिता ट्रान्स्पोर्ट व्यवस्था कशा प्रकारची आहे, याचा विचार करावा.

- मुलांच्या शाळा किती दूर अंतरावर आहेत, याचा विचार करावा.

- घरापासून शॉपिंग माल, बाजार, पेट्रोलपंप, बॅंक, हॉस्पिटल किती अंतरावर आहेत, याचाही विचार करावा.

- बिल्डरच्या बाबतीत पूर्णपणे माहिती काढावी.

- बिल्डर फ्लॅटचा ताबा योग्य वेळेवर देईल की नाही, याची खात्री करून घ्यावी. साइट बघून घ्यावी.

- फ्लॅटचा मेंटनन्स कसा आहे? तेथील स्थानिक लोकांचे या बांधकामाविषयी काय मत आहे?

- फ्लॅटमध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रकाश, सूर्यकिरणे आणि शुद्ध हवा आहे का? याचाही विचार करणे आवश्‍यक असते.

- कुटुंबातील इतर सदस्यांशी बोलावी की नाही, त्यांना कोणत्या फ्लोअरवर राहायला आवडेल? याचा विचार घर घेताना करावा.