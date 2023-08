NMC News : रस्त्यांवर वारंवार खड्डे पडत असल्याने महापालिकेवर टीका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात पहिल्या टप्प्यात १२० किलोमीटर रस्त्यांवर व्हाइट टॉपिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गेल्या पाच वर्षात जवळपास बाराशे कोटी रुपये रस्त्यांवर खर्च करण्यात आले. या वर्षी पुरेसा पाऊस पडला नसला तरी पहिल्याच पावसात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले.

पालकमंत्री दादा भुसे यांनीदेखील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची दाखल घेऊन पंधरा दिवसात खड्डे बुजविण्याच्या सूचना दिल्या. (White topping of 120 km roads in city NMC Solutions to solve problem of potholes nashik)

महापालिकेकडून शहरात विविध ठिकाणी रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले जात आहे. महापालिकेचे आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनीदेखील रस्त्यांवरील खड्डे कायमस्वरूपी बसविण्यासाठी काँक्रिटीकरण गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले.

त्याअनुषंगाने शहरात काँक्रिटीकरण करण्याऐवजी पहिल्या टप्प्यात वाईट टॉपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शहरात जवळपास २७०० किलोमीटरचे रस्ते आहे, परंतु सर्वच रस्ते काँक्रिटीकरण करणे अशक्य आहे.

त्यासाठी महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात निधी लागेल. १ किलोमीटर रस्ता काँक्रिटीकरण करण्यासाठी जवळपास दोन ते अडीच कोटी रुपये खर्च होतात. सध्या अस्तित्वात असलेले रस्ते व नवीन नगरांमधील रस्ते काँक्रिट करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागेल.

तेवढा निधी महापालिकेकडे नाही. त्यामुळे संपूर्ण शहरातील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याऐवजी ज्या रस्त्यांवर अधिक वाहतूक आहे. त्या रस्त्यांवर पहिल्या टप्प्यात व्हाइट टॉपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्या रस्त्याचा खालचा स्तर कडक आहे व वारंवार वाहनांची ये- जा होऊनही खड्डे पडत नाही, असे रस्ते पहिल्या टप्प्यात टॉपिंगसाठी घेतले जाणार आहे.

हैदराबादमध्ये प्रथम व्हाइट टॉपिंग प्रयोग करण्यात आला. तेथे यशस्वी झाल्यानंतर देशभर रस्त्यांवर व्हाइट टॉपिंग करून रस्ते सुस्थितीत आणले गेले.

"खड्डेमुक्त रस्त्यांसाठी काँक्रिटीकरण हाच पर्याय आहे. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महापालिकेकडे निधी नाही. त्यामुळे १२० किलोमीटरचे रस्ते पहिल्या टप्प्यात व्हाइट टॉपिंग केले जाणार आहेत." - शिवकुमार वंजारी, शहर अभियंता, महापालिका.