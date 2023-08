नाशिक : राष्ट्रवादीत फूट पडलेली नाही अजित पवार आमचे नेते आहेत, असं विधान सुप्रिया सुळेंनी केलं होतं. त्यावरुन राज्यात पुन्हा एकदा वेगळ्याच राजकीय चर्चांना ऊत आला आहे. यापार्श्वभूमीवर शरद पवारांना सोडून सत्तेत सहभागी झालेले अजित पवार आणि शरद पवार एकत्र येणार का? या प्रश्नावर मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया देताना सुप्रिया सुळेंना टोमणा लगावला. (Will Sharad Pawar Ajit Pawar come together Chhagan Bhujbal taunt on Supriya Sule statement)

भुजबळ काय म्हणाले?

नाशिक इथं माध्यमांच्या प्रतिनिधीशी बोलताना भुजबळ म्हणाले, "सुप्रिया ताईंचे ते वडील आहेत आणि दुसरा भाऊ आहे. त्यामुळं सुप्रीया ताईंनाच जर माहिती नसेल ते एकत्र येणार आहेत की नाही? तर मला कसं माहिती असणार?"

सुळे काय म्हणाल्या होत्या?

राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडलेली नाही, आमच्यातील काही लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली असली तरी आमचा पक्ष एकच आहे. अजित पवार हे आमच्याच पक्षाचे नेते आहेत असा दावा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज पुण्यात केला.

भुजबळ मनातलं बोलले - सुळे

सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘‘भाजपकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, त्याला थोड्या प्रमाणात यश आलं आहे. त्यातील काही जण सरकारमध्ये सहभागी आहेत. अजित पवार हे आमच्या पक्षातील ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांनी पक्ष विरोधात भूमिका घेतली असल्यानं त्याबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडं तक्रार केली आहे" छगन भुजबळ यांनी पवार साहेब यांच्यावर टीका केली नसून, त्यांच्या मनातील भावना बोलून दाखविली आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.