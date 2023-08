Nashik News : शाळा, कॉलेजच्या परिसरात टवाळखोर व टवाळखोरांना आसरा देणारे टपरीधारकांच्या वर कडक कारवाई करण्यात येईल.

रोडरोमिओंचा बंदोबस्त करण्यात येईल. बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात येईल. (will take action against Roadromios According to Assistant Police Inspector Rahul Wagh Nashik News)

विनापरवाना वाहनचालक व मालकावर गुन्हा दाखल करून दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवली जाईल, असा इशाारा लासलगावचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल वाघ यांनी दिला.

येथील पोलिस चौकीत झालेल्या शांतता समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बाळासाहेब लोखंडे, सरपंच सचिन दरेकर, उपसरपंच प्रवीण चव्हाण, कैलास सोनवणे, विलास गोरे, पांडुरंग राऊत, लासलगाव बाजार समितीचे संचालक छबूराव जाधव, डी. बी. काद्री, किशोर पाटील, विंचूर विद्यालयाचे प्राचार्य नंदकुमार देवढे, अनिल सांगळे, सोहेल मोमीन यांनी शांतता व कायदा सुव्यवस्थेबाबत समस्या मांडल्या.

नागरिकांच्या समस्येला उत्तर देताना श्री. वाघ यांनी नागरिकांनी जबाबदारीने वागावे, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट व चुकीची माहिती फॉरवर्ड करू नये. विद्यार्थ्यांना शाळेत मोबाईल वापरावर बंदी घालावी.

विद्यार्थ्यांनी गैरवर्तन करू नये. गैरवर्तन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती शाळेने पालकांना द्यावी. विद्यार्थी शाळेत असेपर्यंत शिक्षकांनी जबाबदारी घ्यावी. मालकाने घर भाड्याने देताना भाडेकरूची चौकशी करावी.

त्याचे ओळखपत्र तपासावे व करारनामा करून घ्यावा. भाडेकरूची माहिती व विहित नमुन्यातील अर्ज पोलिस ठाण्यात द्यावा. कुठल्याही प्रकारचे होर्डिंग लावताना ग्रामपालिका व पोलिसांची परवानगी घ्यावी.

नागरिकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत असेल अथवा कोणी दमदाटी करत असेल, तर अन्याय सहन न करता पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे पालन करावे. सूज्ञ नागरिक म्हणून प्रत्येकाने आपापले कर्तव्य पार पाडावे.

ग्रामपंचायत सदस्य राजेंद्र मोरे, दिलीप चव्हाण, शिक्षक आर. के. चांदे, डोंगरगावचे उपसरपंच शांताराम नागरे, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे विंचूर शहराध्यक्ष जयंत साळी, इस्माईल मोमीन, महेंद्र पुंड, विष्णू मवाळ, ज्ञानेश्वर शिरसाट, फिरोज मोमीन, संतोष कांगणे, मोसीन शेख, शंकरलाल सोनी, अनिल सांगळे, सार्वजनिक बांधकामचे अभियंता दीपक खेडेकर, इम्रान मोमीन, सुरेश जाधव,सुनिल नेवगे, सोहेल मोमीन, मुकुंद बाहीकर, सुलतान पठाण, अजिम शहा, साजिद पठाण, अनंत धंद्रे, सागर गरड आदी उपस्थित होते.