MGNREGA : ‘मनरेगा’ तून बंदिस्त पशुपालन योजना

Nashik News : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) मदतीने आता बंदिस्त पशुपालनाला चालना दिली जाणार आहे.

याकरिता पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांचे 'मनरेगा'त अभिसरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (With help of MGNREGA captive animal husbandry will now be promoted nashik news)

त्यानुसार पशुसंवर्धनाच्या योजना 'मनरेगा'द्वारे एकत्र राबविण्यात येणार आहेत. राज्यात पशुसंधर्वन विभागाकडून दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करणे, ठाणबंद पद्धतीने शेळी, मेंढी पालन व्यवसायासाठी मेंढ्याचे गट वाटप करणे, एक हजार मांसल कुक्कुट पालन व्यवसाय या योजना राबविण्यात येतात.

या योजनेमुळे अनेक दारिद्र रेषेखालील लाभार्थ्यांना शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत प्राप्त झाले आहेत. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास तसेच राहणीमान उंचावण्यास मदत झाल्याचे निष्कर्ष राज्य शासनाने काढले आहेत. या योजनेंतर्गत गाय, म्हैस, मेंढी- शेळी गटांचे वाटप केलेल्या लाभार्थ्याकडून बंदिस्त पशुपालन होत नाही.

या जनावरांना मोकळ्या रानात सोडल्याने पौष्टिक आहार मिळत नाही, त्यांच्यात जंताचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने दुधाचे प्रमाणे कमी होत आहे. दुधात आवश्यक फॅटसही नसल्याने दुधाला योग्य दर मिळत नसल्याचे निष्कर्ष राज्य शासनाने काढले आहेत. शेळ्या- मेंढ्यांना चाऱ्यासाठी भटकंती केल्याने पौष्टिक आहार मिळत नाही, त्यामुळे त्यांचे वजन योग्य प्रमाणात वाढत नाही. त्यांच्यातही जंत प्रादुर्भाव वाढत आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदलाही मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे 'मनेरगा'तून बंदिस्त पशुपालन केले जाणार आहे. ‘मनेरगा’ तून पशुसंवर्धनाच्या योजनेला गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्याही निश्चित केल्या आहेत. त्यानुसार पशुधन विकास अधिकाऱ्यांपासून ग्रामसेवकांपर्यंत प्रत्येकाकडून या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करण्यात येणाऱ्या कामाचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.