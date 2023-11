Nashik News: ‘ईएसआयसी’ हॉस्पिटलचा उडाला बोजवारा; आधार लिंकच्या नावाखाली कामगारांना मिळेना उपचार

Nashik News: सातपूर व अंबड औद्योगिक वसाहतीसह सिन्नर, घोटी, दिंडोरी या भागातील कामगारांना सेवा देणाऱ्या ईएसआयसी हॉस्पिटल यंत्रणेचा पूर्णपणे बोजवारा उडाला आहे.

नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या कामगारांच्या आधार लिंकच्या नावाखाली कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचार मिळत नसल्याची बाब समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, आधार लिंक सक्तीचे किंबहुना अनिवार्य आहे का, याबाबत कामगारांमध्ये प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

औद्योगिक वसाहतीत काम करणाऱ्या कामगारांसाठी राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय सुरू करण्यात आले आहे. (Without Aadhaar card link ESIC hospital workers do not get treatment nashik news)

या रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह सर्व खर्च कामगारांच्या वेतनातून कपात होणाऱ्या रकमेतून केला जातो. केवळ नाशिकमधील कामगारांच्या वेतनातून कामगार विमा योजना मंडळाला दरमहा पंधरा ते वीस कोटी रुपयांची रक्कम मिळते. तरीदेखील रुग्णांना दर्जेदार सेवा दिली जात नाही.

एक ना अनेक समस्यांचा सामना रुग्णांना करावा लागतो. वारंवार तक्रार करून, निवेदने देऊनही सुधारणा होत नाही, असा आरोप केला जात आहे; पण दुसरीकडे मात्र पहिल्यापेक्षा आता सुविधा वाढविण्यात आल्या असून, आता दोन वेळेस ओपीडीसह आहे त्या तंत्रज्ञानद्वारे आरोग्य सुविधा पुरविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत असल्याचा हॉस्पिटल प्रशासनातर्फे दावा करण्यात आला आहे.

दरम्यान, नाशिक व अहमदनगर मिळून दोन लाख ५८ हजार नोंदीत कामगार (आयपी) आहे. सद्यःस्थितीत कामगारांना आधार कार्ड लिंक करणे अनिवार्य केले आहे. आधार कार्ड लिंक नसल्यास कामगारांना उपचार मिळत नसल्याची बाब उजेडात आली आहे.

याबाबत महाराष्ट्र दुर्घटना कामगार संघटनेचे संस्थापक कैलास मोरे यांनी निवेदन देत याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. नागपूर, पुण्यासह इतर ठिकाणच्या कामगारांना आधार कार्ड लिंक नसल्यामुळे अडचण येत नसून केवळ नाशिकस्थित कामगारांनाच या अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.

"माझ्या आईच्या डोळ्यांचे ऑपरेशन करायचे आहे. चार दिवसांपासून चकरा मारूनदेखील आधार कार्ड लिंक होत नाही. त्यामुळे ऑपरेशन थांबले आहे. डॉक्टरांनी २२ तारखेला ऑपरेशन सांगितले होते." - योगेश घोलप, कामगार

"दोन आठवड्यापासून दिल्लीस्थित मुख्य कार्यालयातील आयटी विभागात तांत्रिक अडचण येत आहे. त्याबाबत वरिष्ठांना कळवले असून, लवकरच सुविधा सुरळीत होईल. कामगारांनीही आपले आधार कार्ड अपडेट करावे." - श्याम सुंदर, सहाय्यक निदेशक (असिस्टंट डायरेक्टर) ईएसआयसी