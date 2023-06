Nashik Crime: विवाहिता अपहरणप्रकरणी महिला बाउन्सराला अटक

By

Nashik Crime : विवाहिता अपहरणप्रकरणी भद्रकाली पोलिसांकडून महिला बाउन्सरांसह दोघांना अटक केली. महिला बाउन्सराना न्यायालयीन कोठडी तर दोघांना पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. अन्य संशयितांच्या शोधात पोलिस पथक रवाना करण्यात आले आहे. (Woman bouncer arrested in case of kidnapping of married woman Nashik Crime)

भद्रकाली पोलिसांनी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दिलीप ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली चौकशी करत किरण मधुकर आगळे (२३, रा. पळसे), समाधान कचरू आगळे (३०, रा. पळसे) यांना प्रथम ताब्यात घेतले.

त्यांना न्यायालयात हजर केले असता दोन दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर वैशाली सागर अहिरे (रा. पंचवटी), पूजा विष्णू धुमाळ (रा. नांदूर नाका), मंगला नीलेश सानप (रा. एकलहरे रोड), जागृती कुणाल पाटील (रा. म्हसरुळ), नंदिनी गणेश धुमाळ (रा. पंचवटी), सारिका गंगेश भावसार (रा, हिरावाडी), पुनम गणेश साळुंके (रा. खडकाळी) अशा सात महिला बाउन्सराना गुरुवार (ता. २९) न्यायालयात हजर केले.

त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याने त्यांची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली. अपहरण झालेली विवाहिता आणि तिचे आईवडील यांच्या शोधात पोलिस पथक रवाना करण्यात आले आहे.