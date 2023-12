Nashik Accident News: ट्रकखाली चिरडून महिला मृत्युमुखी; नांदगाव- येवला रस्त्यावरील घटना, एक जण गंभीर

नांदगाव,/ बाणगाव बुद्रुक : अज्ञात दुचाकीस्वाराने दिलेल्या हुलकावणीमुळे झालेल्या अपघातात स्कुटरवरील महिला ट्रकच्या चाकाखाली येऊन ठार झाली.

येथील येवला रस्त्यावरील कलंत्री यांच्या खळ्याजवळ आज हा अपघात झाला. (Woman crushed to death by truck Accident on Nandgaon Yeola road one person critical Nashik Accident News)

मल्हारवाडी येथील माहेर असलेल्या सुनीता जाधव या बेलदारवाडी येथील आपला भाऊ सोमनाथ चव्हाण याच्याकडे होत्या.

शुक्रवारी सकाळच्या सुमारास बेलदारवाडी येथून नांदगावच्या दिशेने स्कुटीने (एमएच-१५, एफई ३०८२) जात असताना आशानगर येथील कलंत्री खळ्याजवळ रस्त्याने जाणाऱ्या अज्ञात दुचाकीने हुलकावणी दिल्याने सुनिता माणिकराव जाधव (५०, रा. धनेर) या शेजारी जाणाऱ्या मालवाहतूक ट्रक (आरजे १४, जीएन ९६४६) या ट्रकच्या चाकाखाली सापडून जागीच ठार झाल्या.

दुचाकीस्वार भिकन महाळू वाळुंजे (६३, रा. नाशिक) हे गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर ट्रकचालकाने पळ काढला.

या अपघाताची माहिती नांदगाव पोलिसांना कळताच पोलिस निरीक्षक प्रीतम चौधरी, सहायक पोलिस निरीक्षक नितीन खंडागळे यांनी तात्काळ धाव घेत अपघातात जखमी भिकन वाळुंजे यांना उपचारासाठी नांदगावच्या सरकारी रुग्णालयात हलविले. अपघातात ठार झालेल्या महिलेचा मृतदेह रुग्णालयात नेला. पोलिसांनी रस्त्यावरील वाहतूक सुरळीत केली.

अपघातानंतर पोलिस निरीक्षक प्रीतम चौधरी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येवला रोड, छत्रपती संभाजीनगर रोड, मालेगाव या प्रमुख रस्त्यावर जागोजागी असलेले खड्डे बुजविणे, वळणावर दिशादर्शनासाठी बोर्डे लावणे,

पुलावर संरक्षण कठडे बसविणे, शहराच्या महत्वाच्या ठिकाणी रस्त्यावर गतिरोधक, दर्शक आडवे पट्टे मारणे तसेच बायपासजवळ, मालेगाव रस्त्यावरील महाविद्यालयाजवळ व साकोरा रस्त्यावरील उड्डाणपुलाजवळ गावांच्या नावाचा दिशादर्शनासाठी फलक लावण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.