Nashik Accident News : रस्ता ओलांडताना कारच्या धडकेने महिलेचा मृत्यू

Nashik News : मुंबई आग्रा महामार्गावरून नाशिककडून चांदवडच्या दिशेने जाणाऱ्या इटीआस कारने रस्ता ओलांडणाऱ्या महिलेला जोरदार धडक दिली. (woman died after being hit by car while crossing road Nashik Accident News)

यात महिलेचा जागीच मृत्यू झाला असून पिंपळगाव पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे. इटीओस कार (एमएच ४१/व्ही/ ५७८२) ही मुंबई आग्रा महामार्गावरून नाशिककडून चांदवडकडे जात होती.

वाहनचालकाच्या हलगर्जीपणामुळे परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून भरधाव वाहन चालवून रस्ता ओलांडणारी महिला यमुनाबेन देवरामभाई पवार (४२, ह. मु. कोकणगाव शिवार, ता. निफाड, जि. नाशिक. मूळ रा. खडकी, ता. धरमपूर, जि. वलसाड (गुजरात) हिस जोरात धडक दिली.

या अपघातात महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. कारचे किरकोळ नुकसान झाले. पोलिस निरीक्षक अशोकराव पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पिंपळगाव पोलिस तपास करत आहेत.