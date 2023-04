Nashik News : रात्री शतपावली करताना अपघातात महिला ठार

Nashik News : जेल रोड भागात रात्रीच्या जेवणानंतर शतपावली करत असलेल्या महिलेचा दुचाकीच्या धडकेत मृत्यू झाला असून, तिच्यासोबत असलेला सहा वर्षीय बालक जखमी झाला आहे. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. (Woman killed in an accident while doing Shatpawali at night Nashik News)

जेल रोड भागातील कॅनल रोडवरील आदर्श सोसायटीतील रहिवासी करुणा अशोक जोगदंड, रंजना हिरे, मंगल निकम, रुजिता पगारे, रेखा दुबे, सोनाली विनीत उन्हवणे व एक सहा वर्षीय मुलगा इशांत उन्हवणे हे सर्वजण मंगळवारी (ता. २५) रात्री अकराच्या सुमारास जेवणानंतर पाण्याच्या टाकीजवळून शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शतपावली करत होत्या.

त्यावेळी मंजुळा स्वीटससमोर पाठीमागून आलेल्या मोटारसायकल (एमएच १५, एफडब्यू १४७४) चालकाने त्यांना जोरदार धडक दिली. या अपघातात करुणा जोगदंड (वय ४५) यांच्या डोक्याला, छातीला जोरदार मार लागला.

तर सहा वर्षीय इशांतला कंबरेला मार लागला. त्यामुळे दोघांना बिटको रुग्णालयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जोगदंड यांना मृत घोषित केले. तर इशांतवर उपचार सुरू आहेत.

याबाबत सोनाली उन्हवणे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून नाशिक रोड पोलिसांनी दुचाकीचालक समर्थ कदम यास ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, श्रीमती जोगदंड यांचे पती अशोक जोगदंड यांचा दोन वर्षांपूर्वी कोविडमुळे मृत्यू झालेला आहे.