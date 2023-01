Nashik Crime News : दहिदी येथे महिलेचा खून; खुनाचे कारण गुलदस्त्यात

By

मालेगाव (जि. नाशिक) : दहिदी (ता. मालेगाव) शिवारात कांद्याच्या शेतात पाणी भरणाऱ्या महिलेचा अनोळखी हल्लेखोराने खून केल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

हल्लेखोराने फावडे अथवा धारदार शस्त्राने पायावर वार करुन या महिलेचे दोन्ही पाय तोडून मृतदेह पुरावा नष्ट करण्याच्या हेतूने पाणताची शेवडी शिवारातील जंगलात फेकून दगड माती टाकून पाला पाचोळ्याखाली बुजून टाकला.

हा खून कोणी व कशासाठी केला हे गुलदस्त्यात असून हल्लेखोराचा शोध व खुनाच्या गुन्ह्याचा तपास पोलिसांसाठी आव्हान ठरणार आहे. सोमवारी (ता.३०) रात्री हा प्रकार घडला. (Woman murdered in Dahidi reason for murder in bouquet Nashik Crime News)

सुमनबाई भास्कर बिचकुले (वय २८, रा. दहिदी) असे खून झालेल्या दुर्दैवी महिलेचे नाव आहे. सुमनबाईचे सासू-सासरे जेठाणीच्या वैद्यकीय सेवेसाठी रुग्णालयात गेले होते. पती भास्करचे ट्रॅक्टर असल्याने पती मका विक्रीसाठी गेला होता.

सायंकाळी ही महिला कांद्याच्या शेतात पाणी भरत होती. मयत महिलेचा लहान दीर हा अंध आहे. महिला शेतात पाणी भरत असताना तिचा खून झाल्याचा संशय आहे. या महिलेचा चिमुकला रडत असताना लहान दिराच्या हा प्रकार लक्षात आला. त्याने शेतशिवारात वहिनी-वहिनी असा आवाज देवून मयत महिलेचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला.

या दरम्यान मका विक्रीसाठी गेलेला पती घरी परतला. पतीने आसपास राहणारे कुटुंब व शेतात शोध घेऊनही महिला मिळून आली नाही. यानंतर रात्री ग्रामस्थ जमा झाले. दहा-दहाच्या गटाने ग्रामस्थांनी सर्वत्र शोध घेण्यास सुरुवात केली. प्रथम दर्शनी बिबट्या व अन्य हिंस्त्र प्राण्याने महिलेला उचलून नेण्याचा संशय ग्रामस्थांना आला.

शोध घेतल्यानंतर रात्री साडेनऊच्या सुमारास दहिदी जंगलात महिलेचा मृतदेह पाला पाचोळ्याने झाकलेल्या स्थितीत मिळून आला. तिचे दोन्ही पाय तोडलेले होते. एक पाय नजीकच वाळूत बुजलेला होता. मात्र त्याचा अंगठा वर दिसत असल्याने तो मिळून आला. दुसरा पाय रात्री उशिरापर्यंत मिळालाच नाही.

ग्रामस्थांनी तालुका पोलिसांना या खुनासंदर्भात माहिती कळविली. घटनेची माहिती मिळताच अपर अधिक्षक अनिकेत भारती, ग्रामीणचे पोलिस उपअधिक्षक पुष्कराज सूर्यवंशी, सहाय्यक निरीक्षक हेमंत पाटील, उपनिरीक्षक स्वप्नील कोळी, विशाल पाटील, मोहित मोरे आदी सहकाऱ्यांसह सोमवारी रात्रीच घटनास्थळी दाखल झाले.

मध्यरात्री श्‍वान पथकाला पाचारण करण्यात आले. कांद्याच्या शेतापासून पाणी असलेल्या एक किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत श्‍वानाने माग दाखविला. या पाण्यात हल्लेखोराने हातपाय धुतल्याचा संशय आहे.

सकाळी पुन्हा श्‍वान मागविल्यानंतर जंगलात महिलेचा तोडलेला दुसरा पाय मिळून आला. हा खून करण्याचा उद्देश व कारण अद्यापही समजू शकले नाही. यामुळे ग्रामस्थांसह पोलिसही बुचकळ्यात पडले आहेत.

हल्लेखोराचा चोरीचा संशय असल्यास महिलेच्या कानातील दीड ते दोन तोळे साेन्याच्या बाळ्या जैसे थे आहेत. यामुळे हा खून कोणी केला, खुनाचे नेमके कारण काय याची चौकशी पोलिसांसाठी आव्हान ठरणार आहे.

मंगळवारी (ता. ३१) तालुका पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी मयत महिलेचा चुलता सिताराम ञ्यंबक बोरकर (वय ४६) यांच्या तक्रारीवरुन खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहाय्यक निरीक्षक हेमंत पाटील तपास करीत आहेत.

