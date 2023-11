Nashik Crime News : चोरी करणाऱ्या महिला रंगेहाथ जेरबंद

By

Nashik Crime News : कालिका मंदिरासमोरील खासगी रुग्णालयात दोन महिलांनी प्रवेश करत दोन टीव्ही आणि दोन टॅब असा ५० हजाराचा ऐवज लंपास करण्याचा प्रयत्न केला.

शुक्रवार (ता.३) पहाटे पाचच्या सुमारास घटना घडली. रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात आले असता, अन्य कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने दोन्ही महिलांना रंगेहात पकडले. (Women who steal are jailed by police nashik crime news )

त्यांच्याकडून चोरी केलेले दोन्ही टीव्ही आणि टॅब हस्तगत केले. मुंबई नाका पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत दोन्ही महिलांना ताब्यात घेतले.

मीना शरद साळवे (४५), नंदा छोटूसिंग जुन्नी (३२, दोघी रा. गंजमाळ भीमवाडी), असे संशयित महिलांचे नावे आहेत.

रुग्णालयातील वस्तू स्थलांतर करण्यासाठी रुग्णालयात एका ठिकाणी ठेवल्या होत्या. संशयित महिलांनी कचरा गोळा करण्याच्या बहाण्याने आत प्रवेश करून चोरीचा प्रयत्न केला.

संजय धुर्जड यांच्या तक्रारीवरून मुंबई नाका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.