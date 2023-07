Nashik Crime News : शोरूममधील कामगार मुलांना बेदम मारहाण

By

Nashik Crime News : सातपूर परिसरात असलेल्या एका नामांकित वाहन शोरूममध्ये कामगार असलेल्या तीन मुलांना मालकाने बेदम मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. मात्र शोरूम मालकाच्या भितीपोटी अद्याप या मुलांनी पोलिसांत तक्रार दिलेली नाही.

परंतु काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मुलांशी संपर्क साधून त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. (workers in showroom were brutally beaten in satpur nashik Crime News)

सातपूर औद्योगिक वसाहतीमध्ये वाहनांचे शोरूम आहे. या शोरूममध्ये मुले वाहनांच्या साफसफाई करण्यासाठी कामाला असतात. यातील तीन मुलांना शोरूमच्या मालकाने अज्ञात कारणातून बेदम मारहाण केली.

तसेच, पोलिसात तक्रार न करण्यासाठीही धमकावल्याचे समजते. सदर प्रकार दोन दिवसांपूर्वी घडल्याची चर्चा आहे.

या मारहाणीमुळे सदर मुले भयभीत झालेले आहेत, तर त्यांचे कुटुंबीयही दहशतीखाली आहे. याबाबतची माहिती काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी या मुलांची भेट घेत त्यांना धीर दिला.

तसेच, पोलिस तक्रार करण्यास सांगितले. मात्र ही मुले प्रचंड तणावाखाली असून, ते मानसिकदृष्ट्या प्रचंड घाबरलेले असल्याची चर्चा आहे. तसेच, शोरूम मालकाने दिलेल्या दमदाटीमुळे ही मुले तक्रारीसाठी पुढे येण्यास धजावत नाहीत. तर, अशा मुजोर मालकांविरुद्ध कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.