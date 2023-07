Nashik Crime News : सिन्नर घाटात कामगाराला लुटले; नायगाव खोरे भागात घबराट

By

Nashik Crime News : येथील घाटात माळेगावच्या औद्योगिक वसाहतीतील कामावरून घरी परतणाऱ्या सोनगिरीच्या कामगाराला मोटरसायकलला आडवे होऊन लुटले. कामगारांना लुटमार करणाऱ्या तीन चोरट्यांचा पिकअप शेतकरी चालक यांनी पाठलाग केला.

मात्र अज्ञात लुटरू मोटारसायकल सोडून पसार झाले. ह्या भागात सहा महिन्यांपासून लुटारू टोळके कार्यरत आहेत.

पोलीसांनी कामगारांना लुटमार करणाऱ्या टोळक्यांना पकडावे अशी मागणी नायगाव खोरे भागातील ग्रामस्थांनी केली आहे. (workers of songir was robbed while riding motorcycle nashik crime news)

माळेगाव औद्योगिक वसाहतीत गॅस सिलिंडर कंपनीतून शनिवारी (ता. २२) रात्री नऊच्या सुमारास सोनगिरीचे संजय विठोबा लहाने सुट्टी झाल्याने घराकडे निघाले. माळेगावहून नायगाव घाटातून मोटारसायकल घेऊन जात होते. त्यावेळी नायगाव घाट उतरत असताना घाटाच्या शेवटच्या वळणावर व्यक्तींचा आवाज आला.

श्री.लहानेंनी गाडीचा वेग कमी केला. त्यावेळी अज्ञात व्यक्तीने गाडीला आडवे आले. त्यांच्यात झटापट झाली. चोरटे तिघे असल्याने त्यांनी मोबाईल ताब्यात घेतला. लहाने यांच्या खिशातील पंधरा हजार रूपये हिसकावुन घेतले.

ही घटना सुरू असताना सिन्नरहून देशवंडीकडे जाणारी पिकअप शेतकरी चालक रवी मेंगाळ यांनी पाहिली. त्यांनी मोटारसायकल हुन पळत असणाऱ्या लुटारूंचा पाठलाग केला.

आव्हाड वस्ती जवळ श्री.मेंगाळ यांनी मोटारसायकल लुटारुंना ओव्हरटेक केले. पण रात्रीची वेळ असल्याचा फायदा घेत चोरटे मोटारसायकल (क्रमांक एम एच 15बी वाय 9279) सोडून पळाले. मेंगाळ यांच्याकडून पकडले जाऊ ह्या भीतीपोटी चोरटे डोंगर माथ्याच्या दिशेने पळून गेले.

नायगाव घाटात वाहन धारकांना आडवे होऊन लुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सिन्नरहून नायगावच्या दिशेने जाणाऱ्या व्यक्तींना दोरखंड बांधून अडविले जाते. स्थानिक परिसरात अज्ञात चोरटे असावे असे ग्रामस्थ सांगतात. घाटात फक्त दोन चाकी गाड्या अडविल्या जात आहे.

कामगारासह नायगाव खोरे भागात घबराट पसरली आहे. सोनगिरीच्या कामगाराला लुटल्यानंतर अशा घटना समोर आल्या आहेत. सिन्नर एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हा प्रकार घडत आहेत. पोलीस प्रशासनाने कामगारांच्या सुट्टीच्या कालावधीत गस्ती पथक नायगाव घाटात ठेवावे अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.