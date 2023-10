World Anesthesia Day : भूलतज्ज्ञ नेमका कोण आणि काय करतो?

"अठराव्या शतकानंतर काही सुजाण डॉक्टर लोकांनी त्यातल्या त्यात सर विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन यांनी नियंत्रित प्रमाणात काही विशिष्ट द्रवरूपी वायू जसे की इथर, क्लोरोफॉर्म आदी चहाच्या उलथ्या गाळणीवर छोटे-छोटे कापडाचे तुकडे टाकून त्यावर गरज लागेल तेवढे आणि एक ठराविक अंतराने थेंब-थेंब करीत टाकत भूल देणे शक्य आहे, असे सिद्ध केले आणि १६ ऑक्टोबर १८४६ ला सर विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन यांनी इथरचा वापर करून तोंडातील गाठ काढायची शस्त्रक्रिया न दुखता जगासमोर घडवून आणली. कित्येक वर्षांपासून शस्त्रक्रियेच्या वेळी होणारी वेदना, भीती, आक्रोश सर्व काही इतिहासजमा झालं आणि हाच तो दिवस पुढे जागतिक भूलशास्त्र दिवस म्हणून आजही साजरा केला जातो."

साधारण १८ व्या शतकाच्या अगोदर खालीलप्रकारे भूल देणे किंवा मूर्च्छित करणे हा फारच अमानवी प्रकार असायचा. जसे, की

१) युद्धात बाण लागल्यास कुठल्याही झाडाची फांदी वाकवून त्या बाणाला बांधून ती सटकन वर सोडून देणे जेणेकरून फांदीसह बाणही उपटला जाई.

२) डोक्यावर प्रहार करून त्या व्यक्तीस काही वेळेसाठी झोपवून टाकणे

३) मदिराचे प्राशन करवून त्याला मूर्च्छित करणे

४) रक्तवाहिनीत छिद्र करून, शुद्ध हरपत नाही तोपर्यंत रक्तस्राव होऊ देणे

५) अफूचे धूर ओढण्यास सांगून शस्त्रक्रिया उरकून टाकणे

पण वरील सर्व प्रकार म्हणजे भुलेतून उठला तर तुमचा नाही, तर देवाचा.

संपूर्ण भुलेची व्याख्या सांगते, की अशी स्थिती ज्यात धमनीद्वारे किंवा श्र्वासाद्वारे काही ठराविक औषधे देऊन तुम्हाला बेशुद्ध, वेदनारहित, स्मृतिलोप, स्नायू शक्तिहीन होणे व संमोहित केले जाते आणि यालाच जनरल अनेस्थेशिया म्हणतात; पण काही ठराविक प्रसंग असे असतात, जिथे आपण संपूर्ण भूल नाही देऊ शकत.

त्यामुळे संपूर्ण भूल न देता शरीराचा एक ठराविक भाग निश्र्चेत करणे याला म्हणतात रिजनल अनेस्थेशिया. जसे, की मणक्यात इंजेक्शन म्हणजे स्पायनल अनेस्थेशिया. ज्यात उदा. : सिझेरियन व इतर शस्त्रक्रिया होतात.

फक्त एक हात किंवा एक पाय बेशुद्ध करणे म्हणजे नर्व ब्लॉक, ज्यात हाताची किंवा पायाची शस्त्रक्रिया करता येते.

एखादी छोटीशी जखम जिला तेवढीच जागा बधीर करून टाके घेता येतील, याला म्हणतात लोकल अनेस्थेशिया आणि वरीलपैकी कुठलीही भूल देणे शक्य नसल्यास जसे आपले जवान जे सियाचीनमध्ये कार्यरत असताना हिमबाधा झाली की जीव वाचविण्यासाठी तो भाग काढून टाकण्यात यावा, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास हा अगदीच दुर्मिळ प्रकार म्हणजे refrigeration anasthesia म्हणजे जो भाग काढायचा आहे,

त्यावरच्या बाजूला म्हणजे जर पंजा काढायचा असेल तर पायाच्या नळीवर तिथे असलेला बर्फ रचून देणे. जेणेकरून खालचा भाग निष्चेत होऊन शस्त्रक्रिया शक्य होते.

हा सर्व प्रकार घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीला इतर स्पेशालिस्ट डॉक्टरांसारखाच तीन वर्षांचा MD अनेस्थेशियोलॉजी (पदव्युत्तर) अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागतो. तोही एमबीबीएस (पदवीधर) झाल्यावर.

भूल देताना खालील काही बाबी जसे, की

वय, वजन, उंची, पूर्वीपासूनच असलेल्या व्याधी जसे मधुमेह, उच्च रक्तदाब इत्यादी व त्यावर चालू असलेले औषध, इतर सर्व बाबींवर बारीक लक्ष ठेवून पुढे जावे लागते व त्यासाठी आपल्याबद्दल छोट्यात छोटी गोष्टही सांगणे गरजेचे असते.

भूल दिल्यावर हृदयाचे ठोके कमी होणे, हृदय बंद पडणे, बाहेरून रक्त देण्यामुळे त्याला रिॲक्शन येणे, भुलीच्याच औषधाची ॲलर्जी होणे, भुलेतून बाहेर यायला वेळ लागणे व त्यामुळे काही तासांसाठी कृत्रिम श्वासोच्छ्‍‍वास देणे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते;

पण रस्ता ओलांडताना अपघात होऊ शकतो, मग आपण काय रस्ता ओलांडणे थोडीच टाळतो, त्यापेक्षा काळजीपूर्वक रस्ता ओलांडला तर शक्यता नक्कीच कमी होईल. त्याचप्रमाणे भूलतज्ज्ञही काळजीपूर्वक तुम्हाला बेशुद्ध करतो.

सरते शेवटी जर शस्त्रक्रियेची वेळ आलीच तर तुमच्या सर्जनएवढीच विनंती करा, की जे भूलतज्ज्ञ मला भूल देतील, मला एकदा त्यांची भेट घ्यायची इच्छा आहे. तुमच्या सर्व शंकांचे निरसन झाले की मग पुढच्या प्रवासाची चिंता नसावी