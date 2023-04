Nashik News : यात्रा-जत्रांमुळे गावोगावी वाढली आर्थिक उलाढाल; छोट्या व्यावसायिकांना चांगले दिवस

By

Nashik News : निफाड तालुक्याच्या ग्रामीण भागात यात्रा-जत्रांचा हंगाम जोरात सुरू असून, यामुळे गावोगावी आर्थिक उलाढाल वाढत आहे. अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योगांना यातून तारले जात असून लोककलाही टिकविली जात आहे. दरम्यान, येथील भैरवनाथ यात्रोत्सवास मंगळवार (ता. १८)पासून सुरवात होत आहे. (Yatra fair have increased economic turnover from village to village nashik news)

बैलगाडी शर्यती, तमाशा, ऑर्केस्ट्रा, होम मिनिस्टर, करमणूक कार्यक्रम, कुस्त्या, आईसक्रीम पार्लर, हॉटेल, खेळणी दुकाने, पाळणे यातून गावोगावी आर्थिक उलाढाल होत आहे. हजारो तरुणांच्या हाताला काम मिळत असल्याने जवळपास तीन महिने अनेक छोटे व्यावसायिक गावोगावी फिरताना दिसत आहेत.

जुन्या काळातील तमाशा फडांची जागा आता ऑर्केस्ट्राने घेतली असल्याने खरी लोककला मात्र लोप पावत असल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील निम्म्याहुन अधिक गावांच्या यात्रा संपल्या असून, उर्वरित एप्रिलअखेर होत आहेत. यात्रांच्या निमित्ताने ग्रामस्थ एकत्रित येऊन, वर्गणी गोळा करून करमणुकीचे कार्यक्रम घेतले जातात, त्या धर्तीवर गावांतील विकासकामांसाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

मनोरंजनाचे कार्यक्रमच लक्ष्य

काही गावांत यात्रा-जत्रांमध्येच गावातील वाद उफाळून येत असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. खासकरून मनोरंजनपर लोकनाट्य तमाशा, ऑर्केस्ट्रा, लावण्यांच्या कार्यक्रमांत तरुण पिढीकडून गोंधळ घालण्याचे प्रकार वाढत आहेत. त्याचा त्रास कलावंतांसह स्थानिकांना सहन करावा लागत आहे. अशा छोट्या-मोठ्या वादांमुळे कार्यक्रमाचा आनंद घेता येत नाही. अशी स्थिती काही गावांत निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

"सलग दोन वर्षे कोरोनामुळे ग्रामीण भागाच्या मातीतील अस्सल लोककला असलेला तमाशा मरणासन्न अवस्थेला पोचला होता. आता मात्र यात्रांचा हंगाम सुरू आहे. तमाशात काम करणाऱ्या ग्रामीण भागातील छोट्या-मोठ्या कलाकारांना यात्रा-जत्रांमधून पुरेसे मानधन देण्याची गरज आहे." -प्रताप गायकवाड, तमाशा कलावंत

उद्यापासून भैरवनाथ महाराज यात्रोत्सव

चांदोरी येथील जागृत ग्रामदैवत असलेल्या श्री क्षेत्रपाल भैरवनाथ महाराजांची यात्रा मंगळवार (ता. १८)पासून सुरू होत आहे. यामध्ये सकाळी आठला कावडी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी रोख रकमेची पारितोषिकेही देण्यात येतील.

त्यानंतर भैरवनाथ महाराजांच्या रथाचा लिलाव होणार असून, सायंकाळी पाचला महाराजांच्या रथाची भव्य मिरवणूक आणि रात्री नऊला लोकनाट्य तमाशा होणार आहे. तसेच, बुधवारी (ता. १९) सकाळी सातला लोकनाट्य तमाशा हजेरीचा कार्यक्रम मंदिरात होईल. भाविकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन पंच कमिटीतर्फे करण्यात आले आहे. मंदिर व परिसराची ग्रामपालिकेच्या माध्यमातून स्वच्छता व पाण्याची सोय केली गेली आहे.