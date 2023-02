Nashik News | नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अभ्यासक्रमांत बदल : YCMOUचे कुलगुरू डॉ. पाटील यांची माहिती

नाशिक : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२० च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अभ्यासक्रमांमध्ये बदल केला जाणार आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून बहुतांश अभ्यासक्रम नव्‍या स्‍वरूपात दिले जाणार आहेत, अशी माहिती यशवंतराव चव्‍हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. प्रशांतकुमार पाटील यांनी दिली.

आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून विविध नवीन अभ्यासक्रमांना सुरवात होणार असल्‍याचेही त्‍यांनी जाहीर केले.

प्रभारी कुलगुरू डॉ. पाटील यांनी दिलेल्‍या माहितीनुसार, ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- २०२०’ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी विद्यापीठाच्‍या विद्याशाखा आणि विभागीय केंद्रांना मार्गदर्शन केले जात आहे.

येत्‍या शैक्षणिक वर्षापासून चार वर्षांचा आंतरशाखीय बी. एस्सी. शिक्षणक्रम, पर्यावरणशास्‍त्र या विषयातील पाच वर्षांचा एकीकृत एम. एस्सी. आणि पीएच.डी. शिक्षणक्रम सुरू करण्यासाठी नियोजन केले जात आहे.

निरंतर शिक्षण विद्याशाखेमार्फत अखिल भारतीय स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍था यांच्‍या सहकार्याने स्‍थानिक स्‍वराज्‍य सेवा, भौगोलिक माहिती प्रणाली आणि मालमत्ता व्‍यवस्‍थापन यातील तीन पदविका शिक्षणक्रम सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

संगणक विज्ञान विद्याशाखेमार्फत येत्‍या शैक्षणिक वर्षापासून दोन वर्षांचा एमसीए शिक्षणक्रम सुरू केला जाईल. विद्याशाखेकडून बी. एस्सी (कॉम्प्‍युटर सिस्टि‍टीम ॲडमिनिस्‍ट्रेशन) या शिक्षणक्रमाचा अभ्यासक्रमात सुधारणा केल्‍या जात आहेत.

संगणक विद्याशाखा डेटा सायन्‍स या विषयातील पदवी शिक्षणक्रमदेखील विकसित करत आहे. वाणिज्‍य व व्‍यवस्‍थापन विद्याशाखेमार्फत चार वर्षांचे बी. कॉम. (ऑनर्स) आणि बी. कॉम. (संशोधन) शिक्षणक्रम सुरू केले जातील. रिटेल मॅनेजमेंट आणि क्रेडिट को-ऑपरेटीटिव्‍ह सोसायटीज्‌ या विषयातील दोन पदविका विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम होणार सुरू

आरोग्‍य विज्ञान विद्याशाखेने योगशास्‍त्र या विषयामध्ये पदवी, पदव्‍युत्तर पदवी शिक्षणक्रम विकसित केले आहेत.

या विद्याशाखेमार्फत सर्टिफिकेट इन एरोबिक्‍स, सर्टिफिकेट इन फिटनेस इन्‍स्‍ट्रक्‍टर आणि सर्टिफिकेट इन स्‍पोर्टस्‌ न्‍युट्रिशियन असे तीन प्रमाणपत्र शिक्षणक्रम विकसित केले आहेत. येत्‍या शैक्षणिक वर्षापासून हे शिक्षणक्रम विद्यार्थ्यांना उपलब्‍ध होतील, असे कुलगुरू डॉ. पाटील म्‍हणाले.

१३१ नवीन अभ्यास केंद्रांना मान्‍यता

येत्‍या शैक्षणिक वर्षात विविध शिक्षणक्रमांसाठी १३१ नवीन अभ्यासक्रमांना मान्‍यता मिळाली आहे. विद्यापीठाच्‍या दृकश्राव्य केंद्राने विविध शिक्षणक्रमांना पूरक शिक्षण सामग्री म्‍हणून ३९ शैक्षणिक व्हिडिओ आणि ३३ ऑडिओ कार्यक्रम तयार केले आहेत. यशवाणी या वेब रेडिओमार्फत प्रसारित केले जात आहेत, अशी माहिती त्‍यांनी दिली.