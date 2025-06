नाशिक

Yeola, Municipal Elections : गुगल अर्थच्या माध्यमातून येवला पालिकेची प्रभाग रचना, सदस्य संख्या वाढणार

Committee Set Up to Finalize Ward Structure for Election : शासनाने मुदत संपलेल्या पालिकांच्या प्रभागरचनेचे आदेश दिल्याने साडेतीन वर्षांपासून थांबलेले इच्छुक पुन्हा गुडघ्याला बाशिंग बांधून कामाला लागले आहेत.