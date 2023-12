Nashik Crime: भांडण सोडविण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा अखेर मृत्यू; नातेवाइकांनी मृतदेह आणला पोलिस ठाण्यात

दिंडोरी : येथील सिद्धार्थनगरमध्ये दोघांचा वाद सोडविण्यास गेलेल्या हृदयविकाराचा त्रास असलेल्या तरुणास छातीत मारहाण झाली.

हृदयविकाराचा त्रास वाढल्याने रात्री त्या तरुणाचा मृत्यू झाला. योहान वारडे असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याबाबत दिंडोरी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी एका संशयिताला अटक केली आहे. (young man who went to settle dispute eventually dies Relatives brought body to police station Nashik Crime)