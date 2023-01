Nashik Crime News : स्वस्तात सोन्याचे आमिष दाखवीत तरूणांची सव्वा लाख रुपयाची लूट!

मालेगाव (जि. नाशिक) : कमी किमतीत सोने देतो असे सांगून तरुणाचा विश्‍वास संपादन करत त्याला सोने देण्याच्या बहाण्याने गिरणा डॅम फाट्याजवळ नेऊन चोरट्यांनी दोघांना जबर मारहाण करून त्यांच्याजवळील १ लाख १० हजार रुपये रोख, मोबाईल, ३०० रुपये रोख, महत्त्वाची कागदपत्रे तसेच इफ्तार खान याच्या खिशातील १५ हजार रुपये रोख, मोबाईल असा एकूण १ लाख ३९ हजार ३०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला.

या प्रकरणी तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Young people robbed one lakh rupees by being lured by cheap gold Nashik Crime News)

गुजरातमधील आरिफ इसरार खान (वय ३६, रा. अंबाज रोड, ता. पारडी, जि. वलसाड) याचा विश्‍वास संपादन करून त्याला दिलीप निवृत्ती जाधव (वय ३१, रा. दसेगाव, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव) याने कमी किमतीत सोने देतो असे सांगून विश्‍वास संपादन केला. पैसे घेऊन सोने देण्याच्या बहाण्याने रोहिदास बेलदार व अन्य एका अनोळखी मित्राच्या सहकार्याने मालेगावला बोलावून घेतले.

आरिफ खान व त्याचा मित्र अफ्तार खान मालेगाव बसस्थानकावर आले असता दोघांना येथील बस स्थानकावरून दुचाकीवर चाळीसगाव रस्त्याने गिरणा डॅम फाट्याजवळ नेले. तेथे तिघा संशयितांनी आरिफ खान सह दोघांना मारहाण करून जबरदस्तीने १ लाख ३९ हजार रुपयांचा ऐवज हिसकावून संशयित फरार झाले.

आरिफ खानच्या तक्रारीवरून तालुका पोलिस ठाण्यात जबरी चोरी व लुटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर अपर पोलिस अधिक्षक अनिकेत भारती, उपअधीक्षक पुष्कराज सूर्यवंशी, तालुका पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक हेमंत पाटील व सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली.

