सटाणा : औंदाणे (ता. बागलाण) येथील एका विवाहितेने पहिल्या पतीशी कायदेशीर घटस्फोट झालेला नसतानाही नाशिक येथील एका तरुणाशी थाटात विवाह केल्याची घटना उघडकीस आली.

त्या विवाहितेसह तिच्या आई- वडिलांविरोधात पहिल्या पतीने सटाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. (Young woman marries second while not divorced case registered against girl along with her parents Nashik Crime )

पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी औंदाणे (ता. बागलाण) येथील प्राजक्ता कैलास निकम हिचा विवाह नाशिक येथील दीपक सुरेश पाटील यांच्याशी औंदाणे येथे गेल्या ८ मे २०२० ला झाला होता.

मात्र, दीपक व प्राजक्ता नाशिक येथे संसार करीत असताना प्राजक्ता वारंवार माहेरी सटाण्याला जात असल्याने दीपकला तिचा संशय आला. याबाबत त्यांनी खात्री केली असता प्राजक्ताचा विवाह याआधीच सटाणा येथील एका तरूणाशी झाल्याचे उघडकीस आले.

दोघांमध्ये कोणतेही कायदेशीर घटस्फोट झाला नसल्याची बाब पुढे आल्याने दीपकने फसवणूक करणारी पत्नी प्राजक्ता व तिचे आई-वडिल कैलास निकम व लता निकम यांच्याविरूद्ध फिर्याद दिली आहे.

सटाणा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक संदीप रणदिवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक दत्तात्रय राऊत तपास करीत आहेत.