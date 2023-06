Nashik News: खळबळजनक! पळसे येथे युवकाची स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या

By

Nashik News : नाशिक-पुणे महामार्गावर असलेल्या पळसे शिवरात दारणा नदी जवळील भैरवनाथ मंदिरा शेजारी एका २९ वर्षाच्या युवकाने आपल्या डोक्यात बंदुकीची गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. (Youth commits suicide by shooting himself at chehdi Nashik News)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, संदीप नाना सहाणे (वय २९)(राहणार कृष्णा कॉलनी, भगवा चौक, चेहेडी, नाशिक रोज मूळ राहणार चाळीसगाव) असे गोळी झाडून आत्महत्या केलेल्या युवकाचे नाव आहे.

आज सकाळी त्याने पळसे येथील दारणा नदीजवळ असलेल्या भैरवनाथ मंदिर येथे बंदुकीच्या सहाय्याने स्वतःच्या डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली. त्यानंतर सदरची घटना नातेवाईक व नागरिकांना समजताच त्यांनी नाशिकरोड पोलिसांना माहिती दिली.

यानंतर घटनास्थळी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक देविदास वांजळे व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेळके हे तातडीने दाखल झाले व झालेल्या घटनेची माहिती घेऊन पंचनामा केला. संदीप हा एम. आय. डी. सी. येथे एका कंपनीत कामाला होता वर्षभरापूर्वीच त्याचे लग्न झाले होते.

दरम्यान, संदीप सहाणे याने आत्महत्या का केली याबाबतचे निश्चित कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. तसेच कौटुंबिक वादातून त्याने आत्महत्या केली असावी अशी चर्चा परिसरात सुरू आहे.

मृतदेह शववि्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठविले असून घटनास्थळावरून गावठी कट्टा जप्त केला आहे. पण त्याच्याकडे गावठी कट्टा आल कुठून हा गंभीर प्रश्न पोलिसांसमोर उभा राहतो त्या युवकाकडे पिस्तुल कशी आली याचा तपास पोलीस करत आहेत. याप्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यातआकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली