Nashik News : पोलिस ठाण्याच्या आवारात तरुणाची आत्महत्या; गळफास घेत संपविले जीवन

मालेगाव (जि. नाशिक) : वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी आणलेल्या तरुणाने आवारातच असलेल्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली आहे. मंगळवारी (ता.३१) हा प्रकार घडला. पोलिस ठाण्याच्या आवारातच आत्महत्या केल्याने चौकशीसाठी जिल्हा पोलिस अधिक्षक शहाजी उमाप आदींसह वरिष्ठ अधिकारी दाखल झाले आहेत. (Youth commits suicide in police station premises who Brought to police station for questioning nashik news)

गणेश ऊर्फ राहुल जगताप (वय २०, रा. पाळे खुर्द, ता. देवळा) याने पोलिस ठाण्याच्या आवारातील निंबाचा झाडाला केबलच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. गणेशच्या समवेत राहत असलेल्या तरुणीने काल सातमाने-सावतावाडी शिवारात आत्महत्या केली होती. विवाह न करताच गणेश व ही तरुणी पती-पत्नीप्रमाणे सोबत राहत होती.

मुलीच्या कुटुंबीयांचा त्यास विरोध होता. यानंतर आत्महत्या केलेल्या तरुणीच्या नातेवाईकांनी गणेशला याबाबत जाब विचारला होता. या प्रकरणी चौकशीसाठी व मयत तरुणीच्या नातेवाईकांनी अततायी भूमिका घेवू नये यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून गणेशला पोलिस ठाण्यात बोलाविण्यात आले होते.

तरुणीच्या आत्महत्या, पाठोपाठ नातेवाइकांचा जाच व चौकशीचा फेरा अशा चक्रव्यूहात अडकलेल्या गणेशने सकाळी पोलिस ठाण्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असताना त्यांची नजर चुकवून पोलिस ठाण्याच्या आवारातील निंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलिस ठाण्याच्या समोरील आवाराच्या नजीकच ही आत्महत्या झाली.

पोलिसांनी गणेशची शोधाशोध केली. काही वेळानंतर पोलिस ठाण्यात आलेल्यांनी नजीक एक तरुण पडल्याचे सांगितले. केबल तुटल्याने गळफास घेतलेला गणेश खाली पडलेला होता. दुपारी हा प्रकार लक्षात आला.

घटनेची माहिती समजताच पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, अप्पर पोलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, तहसीलदार कैलास पवार आदींसह अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी अंतर्गत चौकशी सुरू केली आहे. राज्य राखीव पोलिस दलासह ग्रामीण पोलिसांचा बंदोबस्त पोलिस ठाणे परिसरात तैनात करण्यात आला आहे. अद्याप चौकशी सुरू असल्याने घटनेची नोंद झाली असली तरी गुन्हा अद्याप दाखल झाला नाही.

