Nashik News: चौथ्या मजल्यावरून उडी घेत युवकाने संपवले जीवन

नाशिक रोड : नाशिक- पुणे महामार्गावर असलेल्या टागोरनगर परिसरातील एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून युवकाने उडी मारून आत्महत्या केली.

उपनगर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. (youth ended his life by jumping from fourth floor Nashik News)