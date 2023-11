चिचोंडी : संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या येवला येथील सभेदरम्यान झालेल्या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या गोकुळ कदम (वय ४२) यांचे रविवारी (ता. ५) कोपरगाव येथील संत जनार्दन स्वामी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला.

नेऊरगाव (ता. येवला) येथे सोमवारी (ता. ६) दुपारी एकला त्यांच्या शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. (Youth falls from JCB and dies of injuries Funeral at Nevergaon in mournful atmosphere Nashik News)

अतिशय हलाखीची परिस्थिती असलेल्या गोकुळ यांच्या निधनाने गाव व तालुक्यात शोककळा पसरली. गोकुळ नेहमीच समाजाच्या कार्यासाठी तत्पर असायचा. तो नेहमी आरक्षणासंदर्भात जनजागृती व्हावी, म्हणून समाज आणि जरांगे-पाटील यांचे स्टेटस ठेवायचा.

अंत्यविधीप्रसंगी जिल्हा बँकेचे माजी चेअरमन माणिकराव शिंदे, अमृता पवार, संजय बनकर, आमदार नरेंद्र दराडे, वसंत पवार, योगेश जाहगीरदार यांनी श्रद्धांजली वाहिली.

शिवसेना नेते संभाजी पवार, पंचायत समितीचे माजी सभापती प्रकाश वाघ, युवा नेते शाहू शिंदे, भागवत सोनवणे, शेतकरी संघटनेचे संतू पाटील-झांबरे, बाजार समितीचे संचालक सचिन आहेर, महेश काळे, खरेदी-विक्री संघाचे माजी संचालक सुरेश कदम, बाळासाहेब गुंड, छगन आहेर, भाऊसाहेब कदम, विजय कदम, दसरथ कदम, सरपंच मोनाली सोनवणे आदींसह मोठ्या संख्येने सकल मराठा समाजातील कार्यकर्ते, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. मृत गोकुळ यांना अरविंद कदम, प्रणव कदम ही दोन मुले आहेत.