Nashik News : दिवसभर शेतात राबून सायंकाळी घराकडे जाणाऱ्या तरुणावर सोयाबीनच्या शेतात दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने अचानक हल्ला केला. बिबट्याशी दोन हात करून तरुणाने जीव वाचवला.

तालुक्यातील जामगाव शिवारात मंगळवारी (ता. २२) सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास घडली. बिबट्याशी दोन हात करून अविनाश मधुकर बोडके (२४) जखमी झाला असून, त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.

या घटनेची आपभीती त्याने सांगितल्याने अक्षरश: अंगावर अनेकांच्या काटा आला होता. (Youth fight with leopard in Jamgaon area Multiple wounds on face head in attack Nashik News)

जामगाव येथे अविनाश बोडके कुटुंबीयांसह वास्तव्यास असून, आई, वडील व दोन भाऊ असा परिवार आहे. अविनाशने नुकतेच पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले असून, तो शेतीकामही करतो. बोडके यांची जामगाव शिवारात वडाचा मळा परिसरात शेती आहे.

मंगळवारी सायंकाळी अविनाश शेतातून घरी परतत होता. शेतापासून काही अंतर चालून येताच अचानक बिबट्यासमोर त्याच्यासमोर उभा ठाकला. अविनाश घाबरून न जाता जागेवर उभा राहिला.

बिबट्याने त्याच्यावर झडप घेतली. अविनाशने हाताच्या कोपराने बिबट्याला ढकलून दिले. अविनाशच्या डोक्याला, गालाला बिबट्याचे दात लागले, तर पोटावर व ओढांवर पंजा ओरखडले. बिबट्याने माघारी फिरल्यानंतर अविनाश हळूहळू घराकडे सरकत होता.

बिबट्या माग येताच थांबून ओरडून बिबट्याला हुसकावत होता. काही अंतर गेल्यानंतर बिबट्याने माघार घेत धूम ठोकली व अविनाश जखमी अवस्थत घरी आला.

कुटुंबीयांनी अविनाशला तत्काळ दवाखान्यात दाखल केले. तेथे प्रथमोपचार करून त्याला जिल्हा रुग्णालयात हलविले. तेथे उपचार केल्यानंतर अविनाशला घरी सोडून देण्यात आले.

दरम्यान, घटनेची माहिती वन विभागाला कळविल्यानंतर वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनीषा जाधव यांच्या मागदर्शनाखाली वन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा रुग्णालयात जाऊन अविनाशची चौकशी केली व बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी पिंजराही लावला.