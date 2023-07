By

Nashik Crime : विवाह जुळविण्यासाठीच्या संकेतस्थळावरून लग्न जुळवण्याचा प्रयत्न करणे एका युवकाला चांगलेच महाग पडले आहे. या युवकास एका महिलेने तब्बल सहा लाखांना गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात महिलेविरोधात फसवणूकीसह माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (youth fraud to arrange marriage through matrimonial site 6 Lakhs of suspected woman Nashik Crime)

अभिजीत माधव पाटील (३०, रा. गंगापूर रोड) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, अभिजीत हे मॅट्रोमोनियल संकेतस्थळावरून वधुचा शेाध घेत होते.

त्यांना आवडलेल्या मुलीसोबत लग्न जमविण्यासाठी तसेच तिच्यासोबत कॉन्फरन्स कॉल, झुम मिटींगद्वारे बोलणे करून देण्याच्या माेबदल्यात संशयित महिलेने अभिजीतकडे वेळोवेळी पैशांची मागणी केली.

त्यानुसार अभिजीत यांनी ऑनलाइन पद्धतीने ६ लाख १० हजार रुपये दिले. पैसे देऊनही आवडलेल्या मुलीशी बोलणे संशयित महिलेने करून न देता पुन्हा वारंवार पैशांची मागणी केली जात होती.

त्यावरून आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर अभिजीत पाटील यांनी नाशिक सायबर पोलिसांत धाव घेतली. त्यानुसार पोलिसांनी अज्ञात संशयित महिलेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सदरील प्रकार ७ एप्रिल ते २२ मे या दरम्यान घडला असून, सायबर पोलीस पुढील तपास करीत आहेत.