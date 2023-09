By

Nashik Leopard Attack: निमगाव देवपूर( ता सिन्नर )येथील शिवारात खडांगळी धनगरवाडी रस्ता लगत डांबरनाल्याजवळ शेती पिकांला पाणी भरणी करताना मेंढीच्या शेतकरी युवकांवर बिबट्याने हल्ला केला आहे. ह्या बिबट्या हल्लात युवक घायाळ झाला आहे. हातातील लोखंडी रॉडने बिबट्याचा प्रतिकार केल्याने तरुण शेतकरी बचावला आहे. (youth injured in leopard attack at mendhi Treatment started at Nashik District Hospital)

आज मंगळवारी ता.12 सकाळी सहा वाजेला घटना घडली आहे. पुढील उपचारासाठी नाशिक च्या जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. डांबरनाला जवळ खडांगळी धनगरवाडी रस्ता लगत मार्तंड गिते यांची वस्ती आहे.

आज निमगाव देवपूर शिवारात रात्री लाईट वेळ आहे. त्यामुळे शेतकरी हरिश्चंद्र मार्तंड गिते वय 32 ऊर्फे पप्पू गिते पिकांना पाणी देण्यासाठी गेले. गणनी गवत भरणी झाल्यानंतर घासात भरण्यासाठी पाणी चालू केले.

यावेळी पप्पू कामात व्यस्त असताना मका पिकातून बिबट्या ने सावज हेरले. पप्पूचा डावा पायावर तीक्ष्ण पंजाच्या साह्याने वार केले. त्यामुळे पप्पू घाबरले. त्यांनी फावडे साह्याने प्रति कार केला. पण बिबट्याने पुन्हा हल्ला चढवला.

त्यावेळी डोक्यात तीक्ष्ण पंजा वार केला. त्यात पप्पू गिते यांच्या डोक्यात वार केल्याने ते घायाळ झाले. खाली जमीनीवर कोसळले. त्यावेळी बारे जवळ लोखंडी रॉड दिसला. त्यानी घायाळ अवस्थेत बिबट्या डोक्यात मारले.

पण बिबट्याने पुन्हा हल्ला चढवला. पप्पूच्या पाठीवर वार केले. पप्पूने समयसूचकता पाळत पुन्हा लोखंडी रॉडने बिबट्याला मारले. हा वार बिबट्याला बसल्याने बिबट्याने मका शेतात धुमू ठोकली.

पप्पू जखमी अवस्थेत घरी शेती वस्ती वर आले. त्यांनी घडलेला थरार संगितला. त्यानंतर वडांगळी ला खाजगी रुग्णालयात पाठविले. पण गंभीर दुखपत झाल्याने नाशिक जिल्हा रुग्णालयात उपचार पाठविले आहे. येथे शेतकरी उपचार सुरू आहेत.